- У подростков заметно снижается использование презервативов.

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодежь в Европе все меньше склонна использовать презервативы перед половым актом. Использование презервативов среди сексуально активных подростков значительно снизилось с 2014 года, в то время как уровень незащищенного секса тревожно высок, как показал недавний отчет регионального бюро ВОЗ по Европе. Это ставит молодых людей в повышенный риск заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательных беременностей, предупреждает организация.

В отчете, который является частью более крупного исследования в области здравоохранения молодежи, были опрошены десятки тысяч 15-летних подростков из 42 стран и регионов Европы, Центральной Азии и Канады каждые четыре года с 2014 по 2022 год о их сексуальном здоровье. Один из выводов: значительное количество сексуально активных респондентов имели незащищенный секс. Доля мальчиков, сообщивших о использовании презерватива во время последнего полового акта, снизилась с 70% в 2014 году до 61% в 2022 году, и с 63% до 57% среди девочек. Почти треть (30%) не использовали ни презерватив, ни противозачаточные таблетки во время последнего полового акта.

Среднее использование презервативов среди немецкой молодежи, противозачаточные таблетки распространены

Немецкая молодежь в среднем использует презервативы, согласно отчету. В 2022 году 59% сексуально активных мальчиков и 58% девочек сообщили, что использовали презерватив во время последнего полового акта, по сравнению с 72% и 68% соответственно в 2014 году.

В отличие от большинства других стран, противозачаточные таблетки, похоже, более распространены в Германии. В 2022 году только 16% девочек и 23% мальчиков не использовали ни противозачаточные таблетки, ни презерватив. Австрия и Швейцария показали более высокие показатели в этом отношении.

Образование как решение

Данные указывают на существенные пробелы в возраст-соответствующем образовании и доступности противозачаточных средств, согласно ВОЗ. Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге прокомментировал шокирующие, но предсказуемые результаты отчета: возраст-соответствующее сексуальное образование часто упускается из виду во многих странах, и там, где оно существует, его недавняя критика якобы поощряет сексуальное поведение.

Комплексное сексуальное образование жизненно важно для того, чтобы дать возможность всем молодым людям принимать обоснованные решения о сексе в особенно уязвимый период их жизни - переход от молодости к взрослости, заявил руководитель отчета Андраш Кёлте из университета Голуэя. Молодым людям нужна не только информация, но и безопасные пространства для обсуждения тем, таких как согласие, интимные отношения, гендерная идентичность и сексуальная ориентация.

Отчет подчеркивает необходимость улучшения сексуального образования в период перехода от молодости к взрослости, так как всестороннее образование молодых людей может помочь им принимать обоснованные решения о сексуальном здоровье и безопасности. Отсутствие возраст-соответствующего сексуального образования, а также критика, которой оно часто подвергается, способствуют тревожным тенденциям в использовании презервативов среди молодых людей в Европе, как показывают снижающиеся показатели сексуально активных лиц, использующих защиту.

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