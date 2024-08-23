- У пьяного водителя отключился ток

35-летний мужчина из региона Верхний Пфальц, конкретно из Швандорфа, перебрал с алкоголем и врезался на машине в опору линии электропередачи в одну из ночей в Боденвёрhre. Инцидент привел к отключению электроэнергии для около 20 домохозяйств. Пьяный водитель съехал с дороги, врезавшись в забор, опору линии электропередачи и фонарный столб.

После происшествия мужчина позвонил другу и попросил помощи. Друг приехал на велосипеде и застал мужчину пытающегося спешно покинуть место происшествия. Однако полицейские вмешались и провели тест на алкоголь. Результаты оказались не в пользу мужчины, так как уровень алкоголя в его крови превысил 1,5 промилле.

Мужчине пришлось сдать кровь на анализ. Сейчас он подозревается в нарушении правил дорожного движения. Материальный ущерб от аварии составил более 20 000 евро. Энергетическая компания работала над восстановлением электроснабжения, как сообщает полиция.

Расследование показало, что действия мужчины нарушили не только дорожное движение, но и местную [транспортную и телекоммуникационную] сеть, так как в результате аварии были повреждены несколько телефонных линий. Для связи с властями и другом потребовались альтернативные решения для транспортных и телекоммуникационных услуг.

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