Одиночное испытание: опасная поисковая миссия за пропавшими без вести

- У него есть травмы и в настоящее время его нельзя отследить после обрушения ледяного сооружения в Исландии.

Как сообщает старший полицейский офицер СвейнKristján Rúnarsson РÚV, спасательная команда в настоящее время ведет ручной поиск пропавших людей, так как условия ледника затрудняют использование тяжелой спасательной техники. К сожалению, до сих пор не удалось установить связь с двумя людьми, оказавшимися в ледяном плену. Двое выживших получили серьезные травмы.

Один из пострадавших был эвакуирован вертолетом в медицинское учреждение в центре Рейкьявика, как сообщает РÚV. Спасательные команды держали три вертолета в готовности, чтобы предотвратить возможные дополнительные травмы. Турист, который зашел в пещеру всего за несколько минут до инцидента и узнал о нем только по возвращении в гостиницу, сказал, что обвал был Depth approximately three to five meters.

Бreiðamerkurjökull ледник находится в юго-восточной части острова Атлантики и служит дренажной системой для знаменитого ледника Ватнайёкюдль, расположенного у ледникового озера Jökulsárlón. Это озеро, полное дрейфующих айсбергов, является одним из самых популярных туристических объектов Исландии и служило местом съемок таких блокбастеров, как "Джеймс Бонд" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли. В этом районе предлагается множество экскурсий по ледяным пещерам для любителей приключений.

Спасательной команде приходится сталкиваться с трудностями при использовании тяжелой спасательной техники из-за сложных условий на леднике Breiðamerkurjökull, где, как считается, находятся пропавшие люди. Обширный ледник Breiðamerkurjökull, известный своими дрейфующими айсбергами, является популярным местом для экскурсий по ледяным пещерам, привлекая tanto местных жителей, как и туристов.

Читайте также: