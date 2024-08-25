"У неандертальцев тоже были пещерные жилища"

ntv.de: Привет, парень, я недавно выбросил две скорлупы от яиц и пакет от молока. Тяжело минимизировать отходы в нашей повседневной жизни, но полностью избежать их почти невозможно. Где проходит граница, за которой это становится проблемой?

Друг, Отходы могут вызвать множество проблем: они занимают место, могут загрязнять окружающую среду, воняют и привлекают вредителей или мелких животных. Если мы не можем справиться с ними, отходы всегда являются проблемой. Люди всегда производили отходы, это то, что мы делаем. Даже древние люди, такие как неандертальцы, заполняли свои пещеры мусором, но затем они уходили, и проблема была решена.

В вашей книге вы исследуете допромышленную эпоху. Как люди справлялись с отходами в то время?

Отходы стали проблемой для людей, когда они осели - просто потому, что они занимали место. Их нужно было как-то удалить из жилого пространства, поэтому они либо использовали их в качестве удобрения на фермах, либо чинили сломанные вещи, потому что у них не было другого выбора.

Было ли переработка больше необходимой реакцией на дефицит?

В сущности, каждая предмодерная общество до около 1800 года была обществом переработки и нулевых отходов, потому что они много перерабатывали и чинили. Это не потому, что они заботились о планете или природе, а потому, что они должны были из-за экономического дефицита.

Когда города в 19 веке быстро росли из-за индустриализации и роста населения, какие новые вызовы это принесло?

Переработка была даже более интенсивной в индустриальную эпоху, чем в допредельном веке, потому что многие материалы использовались в качестве исходных точек для промышленного производства. По мере того, как больше людей производило больше отходов, стало необходимо с ними справляться. Во второй половине 19 века были введены vehicles для сбора мусора, также по гигиеническим причинам.

Тесная городская жизнь принесла с собой болезни.

Именно так, типичным было то, что новые способы совместного проживания в все более крупных городах в 19 веке также принесли новые болезни, особенно холеру. Это расширило наше знание о том, что отходы могут потенциально сделать. Это больше не было просто вопросом удаления помехи, а вопросом защиты общественных пространств от распространения заболеваний. В результате способ обращения с отходами стал более сложным.

Справились ли люди с этим хорошо с сегодняшней точки зрения?

Есть изображения Нью-Йорка из 1850-х годов, где улицы покрыты дюймами фекалий. Прекращение этого состояния, безусловно, заслуживает гордости. Благодаря введению мусорных баков и мусоровозов города действительно стали чище. Однако прогресс в области отходов редко бывает свободным от побочных эффектов. Например, когда вы вводите мусорные баки, вы лишаете многих людей, особенно бедных, возможности зарабатывать на жизнь мусором.

Количество отходов резко возросло после Второй мировой войны. О них говорят как о "материальной сложности". Как это повлияло на утилизацию отходов?

В 1960-х годах количество отходов в Западной Германии удвоилось по сравнению с довоенными уровнями. Это сопровождалось появлением супермаркетов, упаковки и новых методов массового производства: одежды, мяса, напитков, мебели, бытовой техники. Продукты стали более сложными, использовалось больше элементов таблицы Менделеева, материалы комбинировались новыми способами. Это сделало сложной отслеживание отходов по производственным и жизненным циклам. Переработка стала очень сложной, поэтому стимул для обращения с отходами как с отходами, то есть disposal в свалках или сжигание, увеличился.

Германия переживала экономическое чудо в то время, люди могли себе позволить больше и преодолеть дефицит войны. Это было началом избытка?

Люди хотели преодолеть дефицит, который они испытывали во время Второй мировой войны. Сначала это было вызовом, но вскоре они к этому привыкли, и это стало нормой. Массовое производство резко снизило цены на потребительские товары. Люди скоро могли позволить себе больше, например, автомобили и телевизоры. В 1950-х годах домохозяйство в Западной Германии тратило половину своего бюджета на еду, сегодня это семь-восемь процентов. Более высокое потребление означает больше отходов.

Сегодня мы говорим о добровольном ограничении, растет осознание устойчивости, многие покупают подержанные вещи. Это делает значительный вклад в предотвращение отходов?

Нужно быть осторожным, когда оцениваешь поведение отдельных лиц. Это, безусловно, значительный социальный сигнал, но исследования оценивают потенциал предотвращения отходов отдельными лицами примерно в 20 процентов. Тем не менее, еще многое можно сделать в отношении ответственности производителей пластика за бизнес-рециклинг и экономику замкнутого цикла.

Недавно дешевые товары из Китая затопили европейский и американский рынки. Германия в настоящее время получает около 200 000 пакетов в день только от Temu. Как можно повысить осведомленность людей, которые покупают обувь за два евро и отправляют ее на другой конец света?

Это сложный вопрос. Сколько уже было документальных фильмов о Primark? Но люди все равно продолжают там покупать. Поставщики, подобные Temu или Shein, доводят это до следующего уровня и генерируют огромное количество отходов. Я бы хотел видеть более ответственное поведение потребителей, но, к сожалению, у меня нет ответа на то, как действительно сделать людей осведомленными о проблеме.

Обычно считается, что проблема с отходами решена, когда мусор собран. Кажется, мифом, но именно тогда начинается настоящий вызов: нужно решить, что с ним делать. Многие общества спотыкались на этом этапе, даже ГДР, которая собирала горы мусора, но только небольшая часть была effettivamente переработана. Почему? Это сложно и дорого. Установка установок для переработки пластика здесь потребовала бы значительных инвестиций, что привело бы к более высоким сборам за disposal. Экспорт отходов обычно является более простым альтернативой, но продвижение чего-либо другого могло бы повлечь высокие политические издержки.

Беседа с Романом Костером и Торстеном Ландсбергом

Несмотря на трудности, переработка стала все более важной из-за растущего количества отходов. Например, в современную эпоху переработка необходима для промышленного производства, так как многие материалы используются в качестве исходных точек для новых продуктов.

В этом контексте было бы полезно продвигать и информировать людей об importance переработки отходов, которые они производят, таких как пластиковая упаковка, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и сохранить ресурсы.

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