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У молодых людей все больше проявляется сострадание.

Сочувствие переживает возрождение среди молодых американцев, согласно недавнему исследованию. Профессионалы предлагают стратегии для усиления сочувственной связи и диалога в это высокотехнологичное время.

 and  Max Becker
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Сочувствие переживает возрождение среди молодых американцев, как показало недавнее исследование, но...
Сочувствие переживает возрождение среди молодых американцев, как показало недавнее исследование, но другие специалисты подчеркивают важность поддержания более личных диалогов для укрепления эмпатийных связей.

У молодых людей все больше проявляется сострадание.

За последние два десятилетия, разногласия по различным вопросам, как их анализирует Gallup, либо возросли, либо остались стабильными. Некоторые считают, что в свете текущих социальных и политических разногласий Америка находится на грани гражданской войны.

Однако это мнение расходится с точкой зрения социopsихолога Сары Конрат.

После наблюдения за снижением эмпатии среди молодых людей с 1979 по 2009 год Конрат, возглавляющая междисциплинарную программу исследований эмпатии и альтруизма в Индианском университете имени Лилли, вместе со своими соавторами недавно обновили свои исследования в статье, опубликованной в журнале Social Psychological and Personality Science.

Эмпатия - это способность распознавать и разделять эмоции других и понимать точку зрения другого человека. Это качество не является неизменным.

Команда исследователей обнаружила, что молодые американские студенты колледжей (средний возраст 20 лет) и выпускники школ показывают более высокие уровни понимания перспективы и эмпатической заботы по сравнению с предыдущими годами исследований. Понимание перспективы (форма когнитивной эмпатии) оценивает способность индивида представлять точки зрения других, в то время как эмпатическая забота (форма эмоциональной эмпатии) оценивает сочувствие и заботу о других. В исследовании использовались данные с 1979 по 2018 год, охватывающие весь период.

Этот рост эмпатии может быть ограничен нашим недоверием друг к другу, считает Джамиль Заки, профессор психологии в Стэнфордском университете и директор Стэнфордской лаборатории социальной нейробиологии.

Люди часто думают, что "их желание более эмпатичного сообщества - это их единственное желание, когда другие вокруг них также стремятся к тому же", сказал Заки, автор "Войны за доброту: строительство эмпатии в разобщенном мире". Это заблуждение ослабляет взаимодействие, формируя предвзятые представления даже до начала общения.

Несмотря на то, что Конрат обнаружила увеличение эмпатии среди молодых американцев, другие эксперты подчеркивают важность поощрения большего личного общения через возрастные группы, чтобы культивировать эмпатию в нашу все более цифровую эпоху общения.

Заблуждения имеют значение

Часто люди неправильно понимают мысли других.

Именно поэтому "более точное понимание людей вокруг нас сейчас может дать нам надежду на построение лучшего будущего вместе", сказал Заки.

Например, многие американцы поддерживают политику защиты окружающей среды, но считают это мнение меньшинства.

Эти заблуждения могут превратиться в самосбывающиеся пророчества, отметил Заки, чьи исследования в Стэнфорде показали это.

"Студенты, которые недооценивали эмпатию своих одноклассников, были менее склонны начинать разговоры с ними... менее готовы делиться своими трудностями и в конечном итоге чувствовали себя более изолированными и отчужденными со временем", - сказал он.

Если мы не верим в способность других к эмпатии, "мы менее склонны рисковать ими... (и) мы не узнаем, что мы ошибаемся... так что мы в конце концов отделены от подлинной теплоты и доброты друг друга", подчеркнул Заки.

Недооценка эмпатии других способствует отчуждению и избеганию тех, с кем мы не согласны. "Люди с обеих сторон представляют себе, что те, кто на другой стороне, вдвое более злобны, вдвое более антидемократичны и вчетверо более насилие, чем они есть на самом деле", сказал Заки. "Мы сражаемся с иллюзиями, а не друг с другом".

Ложные представления о взглядах других также делают людей более склонными к эскалации конфликтов, несмотря на то, что "конфликт очень нежелателен", сказал Заки. "В сущности, мы сами толкаем себя в культурную войну, которую никто не хочет, потому что мы не знаем, с кем мы сражаемся".

Дефицит личного общения

Мы биологически запрограммированы на необходимость прямого, личного общения с другими людьми, сказал доктор Эдвард Бродкин, доцент психиатрии в Медицинской школе Перлмана при Университете Пенсильвании и директор программы взрослого аутизма в Penn Medicine.

"Это место, где мы лучше всего можем соединиться друг с другом", добавил Бродкин, соавтор "Пропуская друг друга: как культивировать значимые связи".

Хотя цифровое общение имеет свои преимущества, оно наиболее эффективно через эти личные разговоры, где вы можете начать понимать точки зрения других и чувствовать их эмоции, сказал Бродкин. "Социальные сети и Интернет могут искажать способ, которым мы общаемся друг с другом, и компании, которые получают прибыль от этого, могут склонять его к отчуждению, поляризации, враждебности и так далее", - сказал он.

"Эмпатия расцветает лучше всего лицом к лицу", когда вы можете читать выражение лица и тон голоса другого человека, сказал социолог Шери Туркле, профессор Массачусетского технологического института и автор "Восстановление разговора: сила разговора в цифровую эпоху".

В разобщенные времена может возникнуть тенденция демонизировать противоположную сторону, что усиливает отчуждение. "Если люди больше общались бы и слушали друг друга, они бы поняли, что эти (примеры враждебной риторики) - это всего лишь крайние случаи", - сказал Бродкин.

Что могут люди сделать, чтобы повысить свое понимание и сочувствие к другим? Бродкин и его соавтор Эшли Паллатра предлагают метод, состоящий из четырех компонентов, каждый из которых строится на предыдущем навыке: расслабленное осознание, активное слушание, эмпатическое понимание и взаимное общение.

Расслабленное осознание - это способность оставаться осознанным по отношению к себе, к собеседнику и к контексту разговора, сохраняя при этом спокойное и собранное состояние.

Активное слушание - это полное погружение в другого человека, не просто воспринимая его слова, но и замечая невербальные сигналы, такие как язык тела и тон голоса. "Это о резонансе с ними в какой-то степени, чувстве некоторой эмоции, исходящей от них", - сказал Бродкин.

Понимание другого человека подразумевает попытку понять корни чьих-то взглядов и убеждений, их мышление и мировоззрение. Бродкин подчеркивает, что это не значит соглашаться с ними, а скорее видеть вещи с их точки зрения.

Взаимодействие подразумевает общение с другими людьми, реакцию на их точки зрения и установление потока беседы посредством согласованности друг с другом.

Бродкин надеется, что эти техники повысят готовность людей слушать и относиться к другим с большей состраданием, что может привести к сотрудничеству и консенсусу. Однако он признает, что это может не всегда быть возможно в ситуациях, когда люди сильно противоположны в своих ценностях.

Руководства Туркле по эмпатии включают принятие неопределенности, принятие разнообразия, сохранение приверженности и поощрение общины. Она также подчеркивает важность отказа от необходимости быть правым или победить в споре.

Как эмпатия способствует нашей демократии?

Демократические институты процветают на уважительных дискуссиях и обмене различных точек зрения. Как говорит Туркле, "Эмпатия - это работа демократии". В конце эмпатической беседы люди не должны обязательно соглашаться друг с другом, а скорее быть открытыми для обмена общей почвой и поиска способа мирно сосуществовать в демократическом сообществе.

Даже если люди придерживаются противоположных взглядов, они могут идентифицировать общие ценности и работать над общими целями. Например, приоритет безопасности детей может быть широко признанной ценностью, что приведет к усилиям по созданию безопасной среды для игр детей.

Участие в эмпатических дискуссиях может сделать людей более готовыми слушать и понимать точки зрения друг друга, смягчая тон диалога и снижая склонность обвинять другую сторону.

Как говорит Заки, "Будущее в наших руках. И я думаю, что мы живем в культурный момент, когда из-за цинизма мы сильно недооцениваем желание эмпатии и связи. Когда мы теряем веру друг в друга, мы также теряем четкое видение того, какой будущий мы могли бы построить вместе".

Результаты исследования Конрат показывают рост эмпатии среди молодых американцев, проявляющийся в увеличении принятия перспективы и эмпатической озабоченности. Однако этот рост может быть затруднен нашим недоверием друг к другу, как подчеркивает Джамиль Заки.

Ошибочные представления об уровне эмпатии других могут быть вредными, приводящими к меньшему общению, изоляции и отчуждению. Как говорит Заки, если мы верим в отсутствие эмпатии других, мы менее склонны общаться с ними и упускаем их настоящую теплоту и доброту.

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