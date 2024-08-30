Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСМИ

У меня есть способность превосходить Стефана Рааба.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- У меня есть способность превосходить Стефана Рааба.

Через пару недель бывшая чемпионка мира по боксу Саманта Хартли снова войдет в ринг, чтобы встретиться с оппонентом, которого с нетерпением ждут многие: комик и артист Штефан Хёhn готов выйти на ринг. Хартли бросила вызов: "Мне 47 лет, я больше не чемпионка мира, не профессиональная боксерша, но я все равно могу победить Штефана Хёна", - заявила она в интервью "Zeit Online".

После 17-летнего перерыва она возобновила тренировки перед телематчем 14 сентября. "Мой чувство дистанции уже не такое острое, как раньше", - призналась Хартли. Но бокс - это как езда на велосипеде, "ты никогда не забудешь, как это делать".

В беседах с "Stuttgarter Zeitung" и "Stuttgarter Nachrichten" (выходные выпуски) Хартли также выражает свою уверенность: Хёну не стоит недооценивать ее, так как она в отличной форме и обещает "нокаут". Она также опровергает идею о простом шоу: "Бокс - это не то, чем можно просто играть. Это будет настоящий бой, и он будет болезненным", - заявила Хартли.

Однако после встречи с Хёном Хартли обещает, что это будет ее последний бой: "У меня сильный соревновательный дух, поэтому я должна быть осторожной. Вот почему я точно закончу после этого", - сказала она.

Хартли и Хёhn встретятся 14 сентября в Дюссельдорфе. Прямую трансляцию шоу, которое уже проводилось дважды, покажет телеканал RTL. После долгого перерыва в телевидении Хёну предстоит вернуться на маленький экран.

СМИ широко освещают предстоящий бой Саманты Хартли против Штефана Хёна, подчеркивая ее уверенность и подготовку. После того, как она попала в заголовки новостей со своими вызовами и уверенностью, бой Хартли против Хёна обещает привлечь значительное внимание СМИ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

С каждым новым членом семьи родители становятся щедрее.
Общество

Начинаем выбор детского гарнитура: песчаные и травяные жареные деликатесы

Между шоколадкой и представителем класса: Разнообразные радости и вызовы семейной жизни numerous. краткий обзор предоставляется через наши выбранные Туре в неделю.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В 2022 году, последняя встреча принца Гарри и его брата принца Уильяма произошла на похоронах их...
Общество

В 2023 году Уильям и Гарри воссоединились для первой встречи в этом году.

- В 2023 году Уильям и Гарри воссоединились для первой встречи в этом году. В этом году состоялась их первая встреча, прошедшая в непринужденной и скромной обстановке. В течение недели в графстве Норфолк проходила поминальная служба по барону Феллоуз, на которой присутствовали принц Гарри и принц Уильям. Бaron Robert Fellowes,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Князь Кристиан, в сопровождении своих родителей, короля Фредерика и королевы Марии, планирует...
Общество

Датский королевский наследник готовится к многомесячному пребыванию в Африке.

В следующие месяцы, до декабря, коронный принц Кристиан меняет свою скандинавскую резиденцию на восточноафриканский регион. Его пребывание соблюдает традиции королевской династии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.
Главные темы

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила.

Первоначальная идентификация случая заражения вирусом Западного Нила. В этом году Германия сообщила о первом случае местного заражения вирусом Западного Нила (ВЗН), полученном через укусы комаров. Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине сообщил об этом случае, касающийся женщины в Саксонии. К 23 августа было зарегистрировано три дополнительных случая, связанных с международными

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Метте-Марит и Хакон работают вместе
Культура

Метте-Марит и Хакон работают вместе

- Метте-Марит и Хакон работают вместе Великолепные свадебные торжества принцессы Марты Луизы (52) и Дюрека Верретта (49) в самом разгаре. Официально они соединятся узами брака в следующую субботу (31.8.), но уже в четверг пара начала празднование. В этот день будущие новобрачные разослали приглашения с пометкой "Сексуально и Круто&

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Федеральные земли Германии

Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно