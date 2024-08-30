- У меня есть способность превосходить Стефана Рааба.

Через пару недель бывшая чемпионка мира по боксу Саманта Хартли снова войдет в ринг, чтобы встретиться с оппонентом, которого с нетерпением ждут многие: комик и артист Штефан Хёhn готов выйти на ринг. Хартли бросила вызов: "Мне 47 лет, я больше не чемпионка мира, не профессиональная боксерша, но я все равно могу победить Штефана Хёна", - заявила она в интервью "Zeit Online".

После 17-летнего перерыва она возобновила тренировки перед телематчем 14 сентября. "Мой чувство дистанции уже не такое острое, как раньше", - призналась Хартли. Но бокс - это как езда на велосипеде, "ты никогда не забудешь, как это делать".

В беседах с "Stuttgarter Zeitung" и "Stuttgarter Nachrichten" (выходные выпуски) Хартли также выражает свою уверенность: Хёну не стоит недооценивать ее, так как она в отличной форме и обещает "нокаут". Она также опровергает идею о простом шоу: "Бокс - это не то, чем можно просто играть. Это будет настоящий бой, и он будет болезненным", - заявила Хартли.

Однако после встречи с Хёном Хартли обещает, что это будет ее последний бой: "У меня сильный соревновательный дух, поэтому я должна быть осторожной. Вот почему я точно закончу после этого", - сказала она.

Хартли и Хёhn встретятся 14 сентября в Дюссельдорфе. Прямую трансляцию шоу, которое уже проводилось дважды, покажет телеканал RTL. После долгого перерыва в телевидении Хёну предстоит вернуться на маленький экран.

СМИ широко освещают предстоящий бой Саманты Хартли против Штефана Хёна, подчеркивая ее уверенность и подготовку. После того, как она попала в заголовки новостей со своими вызовами и уверенностью, бой Хартли против Хёна обещает привлечь значительное внимание СМИ.

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