"У меня есть новости для вас" Известные актеры помогают в предоставлении комедийного облегчения во время обсуждения новостей

"По словам Руфин, они попали в точку", - поделилась она с CNN во время недавнего интервью. Однако когда речь заходит о комических интерпретациях текущих событий, она считает, что они промахиваются.

Новый проект CNN под названием "У меня есть новости для вас" пытается извлечь смех из последних заголовков с помощью Роя Вуда-младшего, выступающего в роли ведущего, и Руфин и Майкла Айана Блэка в качестве капитанов команд.

Моделируя своего британского собрата, шоу приглашает развлекательных деятелей, политиков и комиков в качестве гостей, участвующих в быстрой и острой беседе и играх. Программа производится под знаменем Hat Trick Productions для CNN Originals.

Вуд-младший поделился своими мыслями о комедии и контенте новостей, заявив: "Комедия имеет свое место в новостном цикле". Он также добавил: "CNN - это отличная платформа для программы вроде 'У меня есть новости для вас', потому что в своей основе это критика новостей. Это критика СМИ. Я считаю, что это честный подход для CNN, чтобы предложить платформу для того, что может время от времени критиковать то, что оно освещает или тех, кто это освещает. Эта программа помогает сохранить баланс и добавляет свежий взгляд в шесть дней программирования сети".

Руфин согласилась, отметив естественную связь между новостями и юмором. "Новости сами по себе подходят для комедии, потому что лучшая часть комедии - это общие опыты, а новости - отличный краткий способ для этого", - поделилась она.

Блэк рад приветствовать участников с позитивным настроем и здоровым чувством самоиронии. "Любой, кто имеет чувство юмора по отношению к миру и смеется над собой, - единственные требования для потенциальных членов команды", - отметил он.

"У меня есть новости для вас" дебютирует 14 сентября в 9 вечера по восточному времени на CNN.

Эта новая комедийная шоу "У меня есть новости для вас" на CNN стремится внести развлекательный элемент в обсуждение текущих событий. Рой Вуд-младший, ведущий, считает, что комедия имеет место в новостном цикле, делая CNN идеальной платформой для такой программы.

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