"У меня больше решений, чем проблем, но"...

Научные открытия о глобальном потеплении и его последствиях вызывают тревогу и безнадежность у многих людей. Но научный журналист Дирк Штеффен смотрит на этот кризис гораздо более оптимистично. В интервью с ntv.de он объясняет, что решения уже на столе, и теперь пора их применять. По его мнению, нет разумной альтернативы оптимизму - ни в личных кризисах, ни в больших проблемах человечества. В конце концов, это вопрос логики.

Господин Штеффен, я редко читал что-то более оптимистичное, чем эта фраза на вашем профиле в Instagram: "Через смерть жизнь становится бессмертной". Можете ли вы объяснить это подробнее?

Звучит философски, но это в основном вопрос естественных наук. Эволюция нуждается в смерти. Если организмы были бы бессмертными, они не смогли бы приспособиться к изменениям, таким как более жаркий, холодный или влажный мир. Или, другими словами: настоящая жизнь - это гены в телах, и их цель - жить в непрерывной цепи разных тел во веки веков. Смерть заменяет старые, возможно, лучше приспособленные тела новыми. Более приспособленными к выживанию. Вот почему смерть делает жизнь бессмертной. Это еще раз подчеркивает, почему естественные науки - самые счастливые из всех наук. Они могут иметь духовные измерения, они дают надежду.

Однако угрожающие findings о изменении климата или вымирании видов чаще всего вызывают больше тревоги за будущее, чем надежду у многих людей.

Давайте попробуем провести несколько мрачную притчу: один из моих коллег заболел после экспедиции и попал в больницу. У него дела шли плохо. После некоторого времени врач вошел - сияя от радости - и сказал: "Я знаю, что у вас есть. У вас чума". Конечно, это звучит как ужасное сообщение вначале. Но сияющее лицо оправдано, потому что мы знаем, благодаря естественным наукам, что чуму, если распознать вовремя, легко лечить антибиотиком. В каком-то смысле это ситуация всего человечества. Мы сталкиваемся с потенциально смертельными угрозами, потому что разрушаем естественные системы. Но мы также знаем, что можем против них. У нас даже больше решений, чем проблем, но до сих пор мы были слишком нерешительны, чтобы их применять. Это опасно: если вы слишком долго ждете с лекарством, его уже не будет.

Вы должны объяснить это подробнее. Как выглядят решения для изменения климата, и почему мы их не применяем?

В контексте изменения климата есть два основных вопроса: как нам жить в более теплом мире? И как замедлить изменение климата? У нас уже есть ответы на оба. Сначала нам нужно приспособить наши города, наш образ жизни, и уже есть много концепций для этого. Во-вторых, нам нужно подумать о том, как снизить выбросы парниковых газов и в конечном итоге удалить их из атмосферы. Геоинжиниринг - одно из ключевых слов, но это не обязательно должны быть большие машины, вытягивающие парниковые газы из атмосферы. Есть также естественные методы. Увеличение числа китов или пингвинов, например, которые удобряют морские водоросли своим экскрементом, которые затем поглощают много CO2, помогло бы. Так что в каком-то смысле более последовательная охрана природы могла бы сделать больше для защиты климата, чем бесплодные дебаты о лимитах скорости на шоссе. Есть десятки подходов, о которых я мог бы вам рассказать.

В самом деле.

Возьмем, к примеру, сельское хозяйство. Общество постоянно спорит о том, как его вести. Фермеры и экологи часто очень по-разному оценивают проблемы. Но наука на самом деле знает довольно хорошо, какие методы ведения сельского хозяйства были бы лучше, такие как регенеративное сельское хозяйство. Или ответственно используемая генетическая инженерия. И умеренное использование химикатов. Мы не должны демонизировать ничего, мы должны оставаться открытыми. Я не хочу кричать "все в порядке", это было бы наивно. Но если мы посмотрим на это фактически, мы можем справиться с большими проблемами нашего времени.

Несмотря на существующие решения, многие люди доминируются отчаянием и разочарованием. Должна ли наука более агрессивно продвигать свои положительные findings для общественности?

Если люди имели бы больше и глубже знаний о потенциале естественных наук, они, возможно, также лучше поняли бы, насколько велики возможности сделать эту планету лучшим местом. Но это не поможет, если ты просто прав, если ты не можешь убедить большинство, что это правильный путь.

Как это может удаться?

Хороший пример - Дания. Там был введен налог на CO2 для фермеров, которые откармливают свиней или содержат большие стада коров. То, что было бы немыслимо здесь, прошло в Дании без каких-либо протестов фермеров. Главная причина, вероятно, в том, что сообщество фермеров было вовлечено в планирование с самого начала. Кроме того, налог на доходы фермеров должен быть одновременно снижен. Это значит, что фермер, который ведет себя разумно, будет иметь столько же в кармане, как и раньше. И все же, за каждую тонну CO2, которая образуется в животноводстве, назначается цена. Кстати, это также хорошее решение: если бы мы использовали политику цен в борьбе против изменения климата, нам пришлось бы меньше говорить о renunciation и запретах.

Теперь естественные науки могут дать надежду в теме изменения климата. Но они помогают меньше с другими кризисами, такими как война и беженцы. Как можно оставаться оптимистом все же?

Вопрос сложный и требует более подробного рассмотрения.

Я взял за личный девиз слова философа Карла Поппера: "Нет разумной альтернативы оптимизму". Тот, кто сдается, уже проиграл. Наше видение будущего должно быть позитивным. Представьте: мы идем через пустыню, где нет ничего - ни воды, ни растений. Я предлагаю построить здесь величайшее архитектурное достижение человечества, которое, кстати, стоит невероятно дорого и занимает невероятно много времени. Здание без практического применения, в котором никто не может жить. Вы, наверное, подумаете: "он сумасшедший".

Да, признаю.

Но именно так были созданы пирамиды Гизы, и по сей день они остаются одним из величайших культурных памятников истории человечества. Я хочу сказать о силе нарратива - будь то религиозном, политическом или социальном. Истории создают перспективы. Будущее будет таким, каким мы говорим о нем сегодня, потому что нарративы задают направление. Без них мы не можем решать проблемы.

Это может стоить много сил. Разве не бывает ситуаций, возможно, безнадежных, когда было бы разумнее признать поражение и сдаться?

**Конечно, в повседневной жизни, но не в больших человеческих проблемах, потому что там поражение просто означает конец цивилизации. В конце концов, быть оптимистом - это вопрос логики и выживания. Например, если продолжение вымирания видов сохранится в таком темпе, вид Homo sapiens не просуществует на этой планете долго. Мы знаем это совершенно точно. Мы должны действовать. И чтобы это сделать, мы должны хотя бы надеяться, что есть реальная возможность взять проблему под контроль. Те, кто оправдывает бездействие, говоря, что все равно ничего не получится, идут к неминуемой гибели. Вот что я имел в виду, когда сказал: оптимизм - это единственная - разумная - опция. Пессимизм неразумен. Оптимистический настрой также подразумевает обязательство действовать, брать на себя ответственность.

Можно ли сказать, исходя из этого, что оптимизм превосходит просто надежду?

Абсолютно. Я бы сказал, что оптимизм, который только надеется и не действует, бессмыслен. На самом деле, оптимизм часто путают с наивной надеждой или верой. Знаете ли вы ту еврейскую историю? Равби просит Бога помочь ему во время наводнения, но вода продолжает подниматься. Когда раввину приходится бежать на верхний этаж своего дома, мимо проходит лодка, но он не садится в нее, потому что верит, что Бог спасет его. Вода поднимается, он вынужден подняться на крышу, мимо проходит другая лодка, но он все равно не садится в нее, потому что доверяет Богу. Когда вода finally reaches his neck, he calls out to heaven: God, why didn't you save me? And God answers: I saved you twice, but you didn't act. Вот, может быть, разница между оптимизмом и верой или слепой надеждой. Оптимизм обязывает к действию.

Многие люди скажут, что в трудные времена вера дает им уверенность и thus силу продолжать.

Не стоит забывать, почему появилась религия. В прошлом люди путешествовали в конкурирующих ордах. В какой-то момент появилась структура: орды стали встречаться в пещерах, формировались племена, а затем и сельское хозяйство. Это стало возможно благодаря нарративу, который побудил несколько орд сотрудничать. Этот нарратив часто был религиозным. Заставлять людей работать вместе над общей целью - это практическая функция религий. Есть ученые, которые говорят, что наша цивилизация не могла бы возникнуть без изобретения религии. Важно здесь то, что речь идет об изобретении религии, а не о истине религии.

Часто говорят, что немцы отстают в своей способности быть оптимистами. Как научный журналист, вы много путешествовали. Вы заметили разницу в способности быть уверенным в разных культурах?

Да. И это действительно дает мне большие загадки. Это парадоксально, что мы, немцы, так много жалуемся на нашу страну, хотя живем лучше, чем большинство. Я встречался с людьми в гораздо более бедных странах, таких как Эфиопия, Боливия или Центральноафриканская Республика, которые казались гораздо более оптимистичными, чем многие из нас. Можно только гадать, почему это так. Возможно, виновато наше благополучие. Оно так хорошее, что подсознательно возникает чувство, что может стать только хуже. Избегание потерь может иметь депрессивный эффект. Но это спекуляция. Я не могу объяснить, почему, но я чувствовал больше оптимизма во многих культурных кругах, чем среди нас.

Саarah Platz поговорила с Дирком Штефенсом

Несмотря на вызовы, представленные глобальным потеплением и изменением климата, Комиссия призывала к оптимизму, утверждая, что решения уже находятся в наших руках.

На самом деле, Дирк Штефенс, научный журналист, подчеркивает, что если мы применим существующие решения по изменению климата с энтузиазмом и решимостью, мы можем повернуть вспять и создать лучшее будущее для всех.

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