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У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

 and  Michael Bootcampf
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У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона.

49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба Дэном Фридкином, который охватывает оставшуюся часть этого сезона. По слухам, есть возможность продлить контракт на дополнительный год. Бывший тренер «Боруссии Дортмунд» Эддин Терзич и бывший тренер «Баварии» Томас Тухел также связывались с этой позицией, причем Терзич, как сообщает «Корriere della Sera», был фаворитом во время увольнения Де Росси.

Возвращение Терзича или Тухеля не состоится

«Газетта dello Sport» и «Корriere dello Sport» также намекали на возможность назначения Терзича на пост тренера. Тухел, который также работал в «Боруссии» и «Баварии», был еще одним кандидатом в разговорах. Неизвестно для многих, у Хуммельса были напряженные отношения с обоими тренерами во время его пребывания в Дортмунде.

Теперь, однако, кажется, что воссоединение с Терзичем или Тухелом не состоится. АС Roma все еще ищет свою первую победу в Серии А в этом сезоне после четырех матчей. Итальянские гиганты наняли Де Росси, чтобы заменить португальского звездного тренера Жозе Моуринью в январе, но замена не оправдала ожиданий, и команда не смогла пробиться в финал Лиги Европы против «Байера Леверкузен». Хуммельс перешел в Roma 4 сентября благодаря Де Росси, но еще не дебютировал за свой новый клуб.

Прибытие Хуммельса также не принесло удачи: он был вынужден наблюдать, как Roma пропустила поздний гол в компенсированное время в матче против «Дженоа», закончив игру вничью 1:1 в воскресенье. На самом деле, Хуммельс покинул Дортмунд в конце прошлого сезона и подписал однолетний контракт с Roma на прошлой неделе. Его следующая возможность сыграть за Roma против «Удинезе Кальчо» в предстоящем матче, что сделает его седьмым немецким игроком, сыгравшим за Roma в Серии А.

Ранее циркулировавшие слухи о том, что Терзич из «Боруссии Дортмунд» и Тухел из «Баварии» возглавят АС Roma, не материализовались. Несмотря на напряженные отношения Хуммельса с обоими тренерами во время его пребывания в Дортмунде, они не воссоединятся.

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