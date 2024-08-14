У Мари-Луизы Маржан сломанный бедро.

Звезда «Линденштрассе» Мари-Луиза Маржан перенесла перелом бедра после падения. 84-летней актрисе сделали операцию, и теперь она восстанавливается в реабилитационной клинике, заявляя, что «так же ловка, как и олень».

Мари-Луиза Маржан сейчас восстанавливается после падения. В интервью журналу «Бunte» 84-летняя актриса, сыгравшая культовую роль Хельги Беймер в телесериале «Линденштрассе» в течение 35 лет, рассказала, что упала 7 июня в театре и получила перелом бедра.

«Меня сразу прооперировали. К счастью, мои нервы и сосуды остались целыми», — объяснила Маржан. Сейчас она находится в реабилитационной клинике в Бад-Дрибурге, где восстанавливает силы после падения.

Первое посещение тренажерного зала

Для актрисы ежедневные тренировки в реабилитации — новый опыт, как она призналась в интервью: «Впервые в жизни я тренируюсь на тренажерах. Раньше я никогда не была в тренажерном зале». Она планирует это изменить, стремясь увидеть быстрые результаты. «Через шесть месяцев я буду бегать, как олень», — заявила она решительно.

Мари-Луиза Маржан сыграла роль «Мамы Беймер» с первого эпизода «Линденштрассе» в декабре 1985 года до финала в марте 2020 года. Помимо своей роли в сериале, она появилась в различных других телепроектах и озвучила королеву Лиллиан в фильмах «Шrek». С тех пор, как «Линденштрассе» закончилась, уроженка Эссена дает чтения и продолжает появляться на телевидении, например, в «SOKO Stuttgart».

Процесс реабилитации Мари-Луизы Маржан включает в себя использование тренажеров в тренажерном зале впервые. Она выразила желание вернуть свою ловкость, сказав: «Через шесть месяцев я буду бегать, как олень».

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