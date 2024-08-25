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У кошек компактный, проникающий живот для употребления

Коты часто обладают слегка выдающимся животом, который мягко колеблется из стороны в сторону, когда они бегут. Эта миниатюрная подушка играет важную роль.

 and  John Stellmacher
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Эта подушечка ярко выделяется в этом случае. Кошки берегут свои уязвимые нижние стороны, например,...
Эта подушечка ярко выделяется в этом случае. Кошки берегут свои уязвимые нижние стороны, например, когда соседский кот снова бродит

- У кошек компактный, проникающий живот для употребления

В некоторых кошках, когда они лежат на боку, их маленький животик становится хорошо заметным. Это похоже на складку кожи или слой жира, покрытый шерстью. Это всего лишь скопление лишнего веса или результат неправильного зашивания после операции у ветеринара?

Отнюдь нет, особенно если кошка находится в хорошей форме. Этот маленький животик у кошек довольно распространен и выполняет важные физиологические функции. Не только одомашненные кошки, но и их дикие родственники, такие как львы и тигры, имеют эту особенность.

У британцев есть более изысканный термин для кошачьего живота

В статьях, посвященных этой особенности, можно встретить несколько терминов для обозначения небольшой выпуклости на животе у домашней кошки. Два из них - "ур-мешок" или "жировой мешок". В англоязычном мире его называют "примитивный мешок", что звучит более привлекательно, чем упоминания о "животе".

Поскольку мы не английская аристократия, давайте придерживаться "жирового мешка" и приблизимся к функциональной стороне этого маленького животика: дополнительные складки кожи на животе действуют как защита для внутренних органов кошки, подобно подушке, оберегающей от атак - например, от других кошек или острых когтей. Таким образом, кошка имеет дополнительный защитный слой в чувствительных областях тела. Любой, кто знаком с кошачьими драками, может представить себе пользу от дополнительного буфера.

Дополнительная кожа - кошка может растягиваться и лазать лучше

"Ур-мешок" не только для защиты, как подробно описано в серии статей. Он дает домашним кошкам больше свободы движений. С дополнительной кожей и небольшим подушечком они могут растягиваться и расширяться больше, что облегчает лазание, например.

Некоторые люди считают, что небольшая складка жира на животе у самок является результатом неправильного зашивания после операции. Хотя это не так, этот маленький "животик" появляется только у взрослых кошек. Кроме того, чем старше кот или кошка, тем слабее их соединительная ткань. Кроме того, кастрация влияет на гормоны животных, еще больше ослабляя их соединительную ткань и способствуя образованию складок на животе, как утверждает, например, Служба защиты кошек в Дортмунде.

Маленький животик не связан с ожирением

Взрослые кошки с маленьким животиком часто остаются здоровыми и крепкими. Однако excessive fat accumulation should be avoided. Ожирение так же вредно для кошек, как и для людей. И если живот раздувается или заметны изменения в тканях, такие как осязаемые изменения, лучше всего посетить ближайшего ветеринара.

Источники: Служба защиты кошек в Дортмунде, "Livescience.com"

Эта особенность не ограничивается одомашненными кошками; даже дикие кошки, такие как львы и тигры, имеют эту физиологическую особенность. Главные категории ветеринарной практики: Правильное зашивание после операции может предотвратить заблуждение, что живот кошки является результатом неправильного зашивания.

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