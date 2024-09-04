У известного музыканта Брайана Мэй инсульт.

Близко к полувеку Брайан Мэй раскачивает с Queen. В 77 лет он не собирается сбавлять обороты. К сожалению, он поделился тревожными новостями: у него был инсульт.

На своей странице в Instagram, где у него более 3,3 миллиона подписчиков, он сделал неожиданное заявление о здоровье. Он признался, что около недели назад у него был небольшой инсульт, из-за которого он временно потерял контроль над левой рукой. Боясь, что больше никогда не сможет играть на гитаре, он признался: "Это было немного страшно".

Однако Брайан остался спокоен и даже пошутил над этим, назвав свой медицинский инцидент "маленькой проблемой со здоровьем". После лечения в английской больнице он поделился, что чувствует себя лучше и снова играет на гитаре. Отвергая возможность сочувствия, он сказал: "Это забивает мою почту, и я ненавижу это".

Раньше у него был инфаркт

В прошлом он был под "домашним арестом", ему запрещалось выходить на улицу, водить машину или летать. Ему было рекомендовано в основном отдыхать, и он выразил благодарность своим врачам за "fantastic care".

Несколько лет назад у Брайана был инфаркт. У него были закупорены три коронарных артерии. Он боялся худшего, признавшись: "Я мог умереть". После операции и установки трех стентов он сказал, что чувствует себя намного лучше.

Брайан основал легендарную рок-группу Queen в начале 1970-х годов вместе с певцом Фредди Меркури и барабанщиком Роджером Тейлором. После смерти Меркурия в 1991 году Брайан и Роджер продолжили с новым составом.

Британский виртуоз известен как один из лучших гитаристов в истории рока. Кроме того, он имеет докторскую степень в области астрофизики и является активным защитником прав животных. В 2023 году он получил рыцарское звание от короля Карла III и теперь может быть обращен как "сэр Брайан Мэй".

Несмотря на проблемы со здоровьем, Брайан продолжает находить радость в музыке, часто делясь своими выступлениями в социальных сетях. Его любовь к музыке была очевидна даже во время периода восстановления, так как он никогда не терял желания играть на своей любимой гитаре.

Помня о своих прошлых проблемах со здоровьем, Брайан часто выражает благодарность за возможность выступать с музыкой, признавая, что, возможно, не получил бы этой возможности без медицинских вмешательств, которые он получил.

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