У Горецки больше нет места в составе "Баварии".

Леон Горецка получает смесь утешения и сочувствия от своих товарищей по команде. Однако это, возможно, не поможет ему в Баварии. 29-летнему игроку пока не удается найти место в стартовом составе нового тренера Винсента Компани. Зарубежные клубы проявляют интерес.

Йошиа Киммих выразил понимание в отношении своего друга Леона Горецки, Томас Мюллер все еще считает его неотъемлемой частью команды, но, похоже, 29-летнему игроку может не хватить времени, чтобы закрепиться в Баварии после шести сезонов. Новый тренер Винсент Компани не включил Горецку в состав на матч против "Ульм 1846" в первом раунде кубка, несмотря на его готовность.

Спортивный директор Макс Эберл заявил, что они ведут честные разговоры с игроками о их перспективах: "Игроки осведомлены. Мы обсудили высококлассный талант в нашей команде, и каждому игроку нужно решить, как он хочет поступить с этим". Ситуация с Горецкой, по словам Эберла, "не радует", и он сказал: "Как игроку, ты хочешь играть на поле".

У Горецки еще два года остаются по контракту с Баварией, подтвердил Эберл, но они уважают это. Тем не менее, они обсуждают спортивные возможности. По слухам, за ним охотятся "Атлетико Мадрид" и "Наполи", но когда его спросили о конкретных предложениях, спортивный директор Кристоф Фрёнд уклонился от комментариев, сказав, что это "не главная тема в данный момент". Тем не менее, для игрока уровня Леона Горецки всегда будет интерес.

Нет "потраченных ресурсов"

"У нас нет 'потраченных ресурсов'", - сказал Эберл, когда его спросили о возможном переходе де Лигта в "Манчестер Юнайтед". Расчеты для Горецки, скорее всего, не будут сильно отличаться. Компани хочет быть ясно понятым с игроками. "Мы ведем эти дела внутри нашей семьи, но нам не нужно об этом говорить с другими".

С точки зрения игрока, Киммих сказал: "Я могу сказать, что мне нравится играть с Леоном. Все знают, что мы большие друзья, так что это немного грустно для него. Но, в конце концов, я не тот, кто принимает решения". Это не первый раз в этом сезоне, когда Горецка остался без места в стартовом составе. Национальный тренер Юлиан Нагельсманн также не включил его в состав на домашний чемпионат Европы.

Мюллер заявил, что Горецка демонстрирует "важность, которую мы придаем ему, и это взаимно". Он тренируется исключительно хорошо, "но когда смотришь на состав, приходится принимать трудные решения". Все остальное станет ясно, признался Мюллер, "честно говоря, я не знаю". Сезон Бундеслиги начнется всего через неделю против "Вольфсбурга", и все указывает на возможный уход Горецки.

Я не буду приукрашивать ситуацию: исключение Горецки из состава Баварии и неоднократные исключения тренерами, tanto в клубе, как и на национальном уровне, указывают на сложное будущее в Баварии. Честно говоря, грустно видеть, как талантливый игрок, как Горецка, борется за место в команде.

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