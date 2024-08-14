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У дочери Тейлора была дочь

Дэвид Хассельхофф объявил в Instagram, что стал дедушкой. На фото он держит на руках ребенка своей дочери Тейлор.

 and  Anthony Ross
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- У дочери Тейлора была дочь

Дэвид Хассельхофф (72) празднует радость дедушки: Звезда "Спасателей Малибу" объявил в Instagram, что в его семье родился ребенок. "Слеза на глазу дедушка", - подписал он снимок, на котором нежно прижимает к себе закутанную внучку. "Она идеальна, Вуаля. Я так благодарен". Он также поделился фотографией с дочерью Тейлор Хассельхофф-Фьоре (34) и ее ребенком, похоже, навещая их в больнице, написав: "Я люблю тебя, Тей, и я люблю Лондон навсегда".

Тейлор Хассельхофф-Фьоре также поделилась своими впечатлениями о первых днях с дочерью Лондон Хассельхофф-Фьоре в Instagram. Она опубликовала фото Талин Фьоре с подписью: "Мое сердце переполнено любовью к этой маленькой девочке".

Август станет "любимым месяцем"

Новая мать вышла замуж за Мэдисон Фьоре в феврале 2023 года. "Я никогда не видел свою дочь такой красивой, как в день ее свадьбы", - подписал фото с свадьбы Дэвид Хассельхофф. "Она нашла победителя в Мэдисоне, и я приветствую его и его семью в свою".

В феврале прошлого года Тейлор объявила о своей беременности: "Наконец-то мы можем поделиться самой прекрасной новой главой нашей жизни с миром! Август 2024 года скоро станет нашим любимым месяцем. Я не могу дождаться, чтобы стать мамой, и так взволнована тем, чтобы пополнить нашу семью".

Кроме дочери Тейлор, дочь Хейли (31) также родилась в браке Дэвида Хассельхоффа с Памелой Бэч (60), который длился с 1989 по 2006 год. Хассельхофф женился в третий раз в 2018 году. 31 июля певец и актер обменялись клятвами со своей женой Хейли Робертс. Пара вместе с 2011 года.

Тейлор Хассельхофф-Фьоре, взволнованная своей новой ролью матери, поделилась фотографией своей дочери Лондон Хассельхофф-Фьоре на странице в Instagram звезды "Спасателей Малибу" Дэвида Хассельхоффа. В посте она написала: "Мое сердце переполнено любовью к этому маленькому ангелу".

После рождения своей внучки Дэвид Хассельхофф выразил свой восторг в Instagram, сказав: "Я не могу дождаться наших дней на пляже "Спасателей Малибу" вместе!"

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