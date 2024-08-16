У Диснея есть проблема с ценами.

Но независимо от того, является ли посетитель частым или впервые, рост цен в Диснейленде в сочетании с глобальным кризисом инфляции оставил многие семьи неспособными позволить себе поездки, чтобы увидеть технологические достижения и погружение в фантазию, которое обещает "Самое счастливое место на Земле".

"Не секрет, что поездка в Диснейленд дорога, но масштаб и скорость роста цен за последние примерно пять лет были шокирующими для многих опрошенных, и мы не считаем подобные увеличения в течение следующих примерно пяти лет осуществимыми", - показал опрос 20 "суперфанатов" Диснея, турагентов и владельцев бизнеса в Орландо от Raymond James.

Дисней предупредил в своем отчете о прибылях за август 7, что посещаемость парков в США не соответствует ожиданиям, так как посетители становятся более сознательными в отношении цен. Прибыль от парков в США упала в последнем квартале, между апрелем и июлем. Финансовый директор Диснея Хью Джонстон сказал на звонке с отчетом о прибылях, что возможно несколько кварталов с подобными результатами.

Чтобы сохранить своих клиентов, компания будет продолжать предлагать широкий выбор цен и вариантов, сказал Джош Д'Амаро, председатель Walt Disney Parks and Resorts, в интервью CNN.

"Мы будем и дальше обеспечивать максимально возможный доступ и гибкость, чтобы как можно больше наших фанатов могли испытать это", - сказал Д'Амаро.

В ответ на критику высоких затрат Дисней неоднократно подчеркивал более дешевые варианты билетов и сделки "сезон низких цен" в отелях-резиденциях, чтобы семьи могли посетить парк, даже если они находятся на строгом бюджете.

Дисней не единственная компания, сталкивающаяся с клиентами, которые тратят меньше. Спрос на туристическую индустрию ослабевает, отмечая конец моды на "месть за путешествия" в месяцы после снятия ограничений пандемии. Люди тратили больше свободно, когда у них было стимулирующее финансирование, восполняя год пропущенных отпусков.

Д'Амаро сказал, что он уверен, что Дисней сможет преодолеть эти трудности.

"Мы доказали свою способность эффективно справляться с ситуациями, когда меняется поведение потребителей. У нас есть еще больше sophistication в нашей способности справляться с любыми колебаниями, будь то точное развертывание промоакций или управление затратами или взаимодействие с нашими гостями".

Что означают новые объявления для цен на билеты

Новые объявления, обещающие гостям возможность проехаться через "каситу" "Энканто", сразиться в битве в Ваканде или испытать зловещую землю, тематически связанную с злодеями, являются частью инвестиций в размере 60 миллиардов долларов в парки и круизы, которые Дисней обещает в течение следующего десятилетия - инвестиции, которые со временем придется оплачивать за счет потребительских долларов.

Но эта масштабная инвестиция не означает, что Дисней сразу же повысит цены на билеты, сказал Том Брикер, сооснователь DisneyTouristBlog.com. Это элементарная экономика.

"Затраты будут расти по мере роста спроса, что может произойти в результате новых дополнений. Сейчас спрос стабилен или падает", - сказал Брикер, имея в виду последний отчет о прибылях, который указывал на возможное замедление посещаемости до 2025 года. "К 2025 году также откроется Universal’s Epic Universe, что, скорее всего, отрицательно повлияет на посещаемость Волшебного мира Диснея в ближайшей перспективе. Это не будет катастрофическим - Эпический Вселенная приведет в Орландо новых посетителей, которые также посетят Дисней, - но это будет вредным в краткосрочной перспективе".

В результате Брикер сказал, что посетители парков могут увидеть новые парады и шоу и скидки в следующем году, когда Дисней будет пытаться удержать людей, особенно когда новые земли и аттракционы еще будут строиться.

Тем не менее, цены на билеты Диснея сегодня по сравнению с ценами прошлых лет вытесняют некоторых семей.

Коротко после открытия Диснейленда в Калифорнии в 1955 году гости могли купить вход плюс 10 поездок всего за 2,50 доллара. Скорректированный с учетом инфляции, 2,50 доллара составляли бы сегодня 28,74 доллара. Когда Дисней Уорлд во Флориде открылся в 1977 году, вход плюс книга билетов на семь поездок стоила 8 долларов в целом. В 2024 году это было бы 61,66 доллара.

В настоящее время самые дешевые однодневные билеты в Диснейленд или Волшебный мир Диснея во время "сезона низких цен" составляют 104 и 116,09 доллара соответственно.

Но цены на билеты при открытии парков были для входа в один парк с гораздо меньшим количеством аттракционов, чем те, которые испытывает гость Диснея сегодня. Сегодня Диснейленд Резорт имеет два парка с более чем 65 общими аттракционами; Волшебный мир Диснея имеет четыре тематических парка и два водных парка с более чем 150 аттракционами.

Цены на "ценные" билеты выросли менее чем на 1% в год в последние 10 лет, отметил Дон Мунсил, который ведет MouseSavers, сайт путешествий, который ведет исторические записи цен Диснея. Но количество дат в календаре, когда применяются эти цены, уменьшилось.

На высоком уровне Мунсил сказал, что самая высокая цена за однодневный билет только в один парк во время пикового сезона в Диснейленде в Калифорнии (194 доллара) выросла в среднем примерно на 7% в год в последние 10 лет. Аналогичный пиковый сезонный билет в Волшебном мире Диснея во Флориде (201,29 доллара) вырос в среднем на 6,4% в год в течение того же периода.

Эти увеличения на пиковых билетах опережают инфляцию в течение того же периода.

Согласно MouseSavers, билеты для семьи из четырех человек, перемещающейся между парками Волшебного мира Диснея в течение четырех дней во время пикового сезона, стоят примерно 3098 долларов в 2024 году, без учета дополнительных услуг, таких как доступ к более быстрым "Lightning Lanes", которые раньше были бесплатными.

Это почти в два раза больше, чем они стоили 10 лет назад, и в 3,6 раза дороже, чем 20 лет назад.

Доступ к полосам Lightning Lane, впервые появившимся в Disney World в 2021 году, может обойтись еще в $17-$41 с человека в день, в зависимости от парка и сезона.

Однако некоторые популярные аттракционы не включены. Например, использование Lightning Lane для "Звездных войн: Восстание бунтарей" обойдется примерно в $25 дополнительно с человека.

Но Мунсил отмечает, что это самый дешевый из всех тематических парков "выразительных" услуг на рынке. Он сказал, что Юниверсал взимает $105-$310 с человека в день за свой экспресс-пасс, в зависимости от количества парков и опций. Cedar Point взимает $95-$120 с человека в день. Busch Gardens взимает $60-$150 с человека в день.

Недовольство среди фанатов заключается в том, что это было бесплатно в парках Диснея. Транспортировка из аэропорта Орландо на территорию Disney World также была включена для гостей отелей Диснея, но эта услуга была прекращена.

Еда и сувениры в парках также стали намного дороже.

Микки-ледяное мороженое стоило $2.59 15 лет назад, по данным блога о еде Диснея. Если бы оно только учитывало инфляцию, то стоило бы $3.78 в 2024 году, но вместо этого цена составляет $6.29.

Светящиеся специальные воздушные шары стоили $15 в 2015 году. Если бы они учитывали инфляцию, то такой воздушный шар стоил бы $19.60. В 2024 году такой воздушный шар стоит...$20. Так что не все в парках опережают инфляцию.

Стоит ли оно того?

"Я всегда шучу, что три вещи в жизни определены - смерть, налоги и повышение цен на билеты в парки Диснея", - сказала Минди Марзец, которая ведет thisfairytalelife.com. "Цены будут расти в любом случае, так что когда вы слышите обо всех этих захватывающих проектах в разработке, кажется, что цена того стоит".

Цены на обычные билеты не повышаются так же быстро, как на годовые абонементы, отмечает Мунсил. Он сказал, что заядлые фанаты часто цитируются как разочарованные, потому что они ходят часто и видят, как растут цены на их абонементы.

Но он сказал, что основная аудитория, особенно для Disney World, - это впервые посещающие, которые очарованы и восхищены невероятным развлечением и деталями, которые они видят. Самый дешевый доступный билет в Disney World остался той же цены, что и в 2019 году, и составляет $15 больше, чем в 2013 году.

"Я считаю, что парки Диснея - это огромная сделка", - сказал Мунсил, отметив, что самый дешевый доступный билет примерно по $110 в день (или меньше, со скидками в сезон) дает кому-то более 10 часов развлечений, в зависимости от выносливости.

"Парки Диснея предлагают одни из самых потрясающих, технологически продвинутых аттракционов и опытов в мире. Это совершенно уникальное, волшебное место", - сказал Мунсил. "Сколько это стоит? Единственное сравнимое место - это Юниверсал Студиос, и оно стоит примерно столько же, и для парков, которые, по моему мнению, немного менее потрясающие (хотя все равно заслуживают внимания)".

Для частых посетителей, которые не хотят платить больше за продукты и услуги, к которым они привыкли, вопрос в том, стоит ли опыта по-прежнему своих денег. После объявлений D23 о предстоящих разработках многие поклонники говорят "да", даже если это означает сэкономить на меньшем количестве поездок.

Создатель контента Виктория Уэйд сказала: "В последние годы было такое чувство, что фанатов воспринимают как знаки доллара, и наше мнение не учитывается с возвращением к норме после пандемии".

Уэйд сказала, что нестабильность руководства Диснея и добавление платных услуг и опытов, которые когда-то были бесплатными, "привели к отсутствию доверия между компанией и сообществом".

Но Уэйд сказала, что большие объявления, сделанные на фанатском конвенте Диснея, D23, дали ей чувство того, что компания слушает отзывы, например, добавляя новое ночное шествие в Магическом Королевстве, которое преданные посетители просили уже давно.

Мунсил сказал, что парки Диснея "дорогие, да, но ничего подобного на Земле нет".

Несмотря на рост цен на билеты Диснея, Джим Хилл, эксперт по тематическим паркам, упомянул в интервью CNN, что инвестиции Диснея в новые аттракционы и опыты, такие как "Энканто" касита и битвы Ваканды, являются частью плана инвестиций в $60 миллиардов в течение следующего десятилетия. Это потребует финансирования за счет средств потребителей с течением времени.

С ростом стоимости некоторые семьи испытывают трудности в оплате поездок в Дисней. Например, однодневный билет в Disneyland или Walt Disney World в "сезон низких цен" стоит $104 и $116,09 соответственно, намного выше, чем цены на входные билеты, когда парки впервые открылись.

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