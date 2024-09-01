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Тысячи людей радуются в Гамбурге волшебному собранию в память о серии "Гарри Поттер".

Множество людей в костюмах, вдохновленных героями Гарри Поттера и других волшебных миров, вместе с известным актером отмечают любимого героя Хогвартса на commerc годуке.

 and  Elizabeth Wells
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- Тысячи людей радуются в Гамбурге волшебному собранию в память о серии "Гарри Поттер".

Тысячи поклонников Гарри Поттера отметили воскресным днем фан-встречу "Возвращение в Хогвартс". Как по команде, мероприятие началось, и зрители взорвались аплодисментами, размахивая своими волшебными палочками. Мэр Гамбурга, Петер Тшенцшер, тоже присоединился к празднованию на сцене. В восьми романах Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере волшебный поезд "Хогвартс-Экспресс" традиционно отправляется с Platform 9 3/4 1 сентября в 11:00, обозначая начало нового учебного года.

Среди приглашенных гостей, присутствовавших на мероприятии, проходившем на Großmarkt и в Theater am Großmarkt, были актриса Эванна Линч (32 лет), известная своей ролью милой блондинки Луны Лавгуд в фильмах о Гарри Поттере, и чтец аудиокниг Руфус Бек. Он прочитал отрывки из "Азкабанского узника", третьей книги в серии.

Участники мероприятия также получили возможность заглянуть за кулисы спектакля "Гарри Поттер и Проклятое дитя", понаблюдать за координацией волшебных палочек и даже встретиться с будущими актерами театральной постановки "Гарри Поттер", которая стартует в Гамбурге с конца октября.

Фанаты, не смогшие присутствовать на мероприятии лично, с нетерпением следили за происходящим онлайн, делились своими воспоминаниями и опытом прочтения серии книг о Гарри Поттере. На мероприятии был представлен широкий ассортимент уникальных сувениров, таких как ручной работы перья, волшебные свечи и коллекционные шарфы Хогвартса.

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