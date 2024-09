"Ты издаешь безумный, пробивающий уши скрип"

На спортивной сцене его широко знают как «Бутылочного Санту»: Клаус-Хеннинг Шульке. Он правая рука Берлинского марафона (29 сентября, транслируется в прямом эфире с 8:30 утра на RTL и RTL+). Здесь, 58-летний Шульке обрел культовый статус благодаря своим страстным передачам бутылок с водой легенде бега Элиуду Кипчоге. В интервью поставщик воды делится своими приготовлениями к этой особой роли, бегуном, которого он будет поддерживать на этот раз, и тем, как он справляется со своей внезапной славой.

sport.de/ntv.de: Г-н Шульке, кажется, Элиуд Кипчоге не будет участвовать на этот раз. Вы все еще бежите?

Клаус-Хеннинг Шульке: Конечно! Я делаю это 30 лет, так что я не могу пропустить этот юбилей.

Какая ваша роль как элитный поставщик?

У меня две работы. В один день я выступаю в качестве лидера команды по обеспечению элиты и управляю 50 помощниками. В другой день я участвую в действии, и именно поэтому меня большинство узнает. Атлеты создают свои напитки в субботу вечером, и эти бутылки должны безопасно достичь их во время соревнования. Сегодня в этих бутылках больше, чем просто вода; они доставляют энергетические напитки. Эти бутылки расположены на станциях.

Мы всегда назначаем атлета каждому помощнику. Эти атлеты получают свою бутылку от своего помощника на 13 станциях. Вызов заключается в том, чтобы идентифицировать атлетов из толпы и вовремя добраться до следующей станции, чтобы передать им бутылку.

Где самые большие вызовы?

Первый контакт самый сложный, так как атлеты не знают лица своего помощника, и наоборот. Важно, чтобы этот первый контакт прошел хорошо, и я кричу громко, чтобы они услышали меня. После этого поле расходится. На более поздних станциях это легко; вы узнаете их лицо, и это расслабляет. Я думаю, если атлеты получают две секунды на каждой станции из-за идеальной передачи, они могли бы получить 26 секунд.

Пictures of the helpers get passed around before the initial contact?

Мы этого еще не делали. Я провожу лотерею для номеров старта для помощников. Это все еще неопределенно до первого контакта. Я обнаружил, что атлеты всегда носят браслет с именем. Это облегчило дело. Мы постоянно работаем над улучшением процесса. Мое преимущество - мой мощный голос - никто не осмеливается пробежать мимо, не приняв свою бутылку (смеется).

Кого вы будете поддерживать на этот раз?

Иногда меня approached by a runner's management. Я буду поддерживать Кибиватта Канджи - бывшего рекордсмена мира в полумарафоне. Мы возлагаем на него большие надежды. Это могло бы быть отличная команда, сочетающая в себе опытного профи, такого как я, и многообещающего молодого атлета, такого как Канджи.

Вы свяжетесь с ним перед этим?

Я позабочусь о том, чтобы назначить встречу через директора гонки заранее. Мы поболтаем и познакомимся. Я скажу ему цвет джерси, который буду носить, чтобы он сосредоточился на этом. Может быть, я даже заберу его из аэропорта - милый жест, который, возможно, внесет вклад в хорошее выступление.

Есть ли фаворит на победу в общем зачете?

Конечно. Тадесе Такеле и Канджи очень близки по времени в полумарафоне. Это могло бы быть напряженная гонка между ними. Канджи, по крайней мере, кажется, в отличной форме.

Передача бутылки с водой требует специальной техники, это, возможно, искусство само по себе?

Это сложно. Многое может пойти не так. Я практиковался с Элиудом Кипчоге, используя вазу и наблюдая, как держать ее, чтобы позволить чистый захват. Был момент с Кипчоге, когда его темповый бегун пытался схватить его бутылку. Мне пришлось быстро среагировать и отдернуть ее, а затем перепозиционировать для Кипчоге. Многое может пойти не так и должно быть подготовлено.

Насколько тщательно и долго вы готовитесь к событию?

Как лидер команды, я уже активно участвую восемь недель. Для самой передачи: у меня много рутины в технике, и я пытаюсь передать это. В день гонки у нас есть полчаса на первой станции, где мы можем потренироваться. С помощью рутины я держу все под контролем, но бессонная ночь перед гонкой обычно бывает, потому что я знаю, сколько на этом зависит, и сколько может пойти не так.

Были ли когда-нибудь особенно трудные моменты?

Три года назад победитель прошлого года бежал на неправильной стороне улицы. Нам запрещено покидать дорогу с бутылками. Тренер был расстроен. Промах с передачей и урон бутылки тоже проблематичны. Это самые большие ошибки, которые могут произойти.

А что насчет того, чтобы быть «носителем воды»? Вы находите это оскорбительным?

Нет, мне это нравится. Я называюсь «Бутылочным Сантой» после всего, так что я больше, чем просто носитель воды - я отвечаю за всю бутылку. Мне нравится прозвище «Бутылочный Санта», потому что это круто.

Вас узнают в общественных местах?

Да, особенно когда я путешествую за границу, меня узнают. Это довольно шокирующе. В прошлом году меня узнали в супермаркете во время «Гонки через Америку», самой сложной велогонки в мире, и меня поприветствовали: «Вы Санта бутылок?!». Эта слава достигла даже Калифорнии и Марокко. Однажды женщина обняла меня перед окончанием гонки. Во время Берлинского марафона я также получаю много криков.

Сince you've gained viral fame due to your passionate water handovers and cheers, were you surprised by it?

Ну да, меня это очень удивило. Я этим занимаюсь уже 30 лет с таким же энтузиазмом. Мне нравится наблюдать за этими топ-атлетами, и когда меня показывали по телевизору всего несколько секунд, это взлетело как ракета. Я был ошеломлен и получил звонки, что меня показывают по телевизору. Я сказал: "У меня даже нет телевизора, но ладно, что происходит?" Затем мне объяснили причину. На следующий год мы сделали приятный видеоклип. Я считаю, что те, кто стоит за успехом таких рекордов, заслуживают признания, так как мы жертвуем своим свободным временем и не получаем за это оплаты. Так что приятно получать благодарность взамен.

Происхождение прозвища от американского шоу, верно?

Да, через телешоу. В США также смотрят марафон в Берлине. Был репортаж, они говорили об этом, и таким образом родился "Санта из Бутылок".

Есть ли немецкая версия прозвища?

Было "Гений из Бутылок", но "Санта из Бутылок" взял верх.

Это было бы нашей величайшей надеждой. Здесь он добился своих величайших успехов. Я бы искренне этого хотел. Он дал Берлину многое и установил несколько рекордов. Здесь он звезда всех звезд. Он имеет великолепное присутствие, является отличным человеком. Было бы здорово, если бы я мог снова встретиться с ним в частной обстановке и поговорить.

У вас когда-нибудь был контакт с ним в этом году?

Перед Олимпийскими играми я пожелал ему удачи через Instagram. В прошлом году он отправил мне видеопоздравление с "Гонкой через Америку". Вот что отличает его, он очень человечен. Вот почему я обожаю его и всегда называю "Мой Герой". Я все еще ношу его браслет с надписью: "Нет предела человеческим возможностям - Элиуд Кипчоге".

Эммануэль Шнайдер поговорил с Сантой из Бутылок, Клаус-Хеннингом Шульке.

Клаус-Хеннинг Шульке: Кроме того, что я выступаю в роли лидера команды и управляю 50 помощниками, я также активно участвую в гонке, из-за чего меня часто узнают. Бутылки с энергетическими напитками расположены в определенных точках для получения спортсменами.

Из-за своей известности Клаус-Хеннинг Шульке, более известный как "Бутылочный Санта", не раз оказывался в необычных местах. В прошлом году, участвуя в "Гонке через Америку", он был узнаваем в супермаркете и приветствовался как "Санта из Бутылок".

Читайте также: