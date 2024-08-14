- Ты готов владеть островом?

Белый песчаный пляж и бирюзовые воды, без шумных попутчиков – или просто уютная хижина посреди нетронутой природы. Многие немцы представляют себе отпуск своей мечты именно так. Или еще лучше: целый остров в собственном распоряжении. Многие не знают, что это не должно оставаться лишь далекой мечтой. Потому что не обязательно быть знаменитостью или иметь миллионы, чтобы купить остров – хотя это, конечно, не помешало бы. Но при покупке острова есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

Критерии для острова: Регион, размер, доступность

Когда Карстен Косатц, предприниматель из Берлина, впервые осматривал «скалу с деревьями», которую он теперь нежно называет своим островом, он влюбился в дикую, первозданную красоту природы. Он тоже мечтал владеть островом, но не знал, что покупка может быть доступной. «Я думал, что смогу позволить себе остров, когда стану богатым и старым», – вспоминает Косатц, основатель No-Venture-Studio Capital. «Но есть много островов в Северной Европе по цене берлинской квартиры. Тогда нужно сделать выбор».

Покупка острова у финского побережья оказалась не сложнее, чем покупка дома или квартиры, говорит он и начал с риелтора. Брокер по островам Фархад Влади из Гамбурга имеет острова по всему миру и во всех ценовых категориях. В настоящее время, например, продается остров площадью 9 гектаров на побережье Новой Шотландии, Канада, примерно за 87 000 евро, но также есть остров площадью 174 гектара в Багамских Островах за 45 миллионов долларов.

Чтобы определить, разумна ли цена, может быть полезно посмотреть на цены за квадратный метр на mainland или на цены продажи соседних островов. Регион и размер, безусловно, влияют на цену острова, но также и насколько легко его можно reaching и насколько он уже развит. Есть ли безопасная стоянка для лодки? Есть ли уже дом, или строительство разрешено?

Брокеры, такие как Влади, есть, чтобы ответить на эти вопросы. Влади был первым, кто специализировался на частных островах, и считается одним из самых успешных брокеров по островам. Он гарантирует, что его острова «юридически чисты», то есть у них должен быть титул собственности и не должно быть проблем с властями. Он также устанавливает дальнейшие критерии: «Они должны быть политически и климатически стабильными. Должен быть разрешен строительный permit. Остров должен быть легко доступен на лодке или вертолете. И ближайшая больница не должна быть дальше, чем 90 минут езды».

Инфраструктура и выбор местоположения

Если на острове нет хижины или колодца, сначала придется создать определенную инфраструктуру. «Сделать остров пригодным для жизни занимает не больше шести месяцев», – говорит Влади. Если маленький остров стоит 50 000 евро, столько же придется добавить на установку хижины, энерго- и водоснабжение. Сегодня электричество можно относительно легко генерировать с помощью ветряной энергии и солнечных батарей. Некоторые острова имеют источники пресной воды, в противном случае морскую воду придется делать питьевой с помощью опреснительных установок.

Маленький дом не должен быть дорогим. Например, в Канаде очень дешево продаются бревенчатые хижины и мини-домы, которые можно легко перевезти на остров. «В других странах, где практически нет или вообще нет инфраструктуры, конечно, это займет больше времени и будет дороже», – говорит Влади.

Местонахождение своего острова также должно зависеть от предпочтительного времени поездки и отпуска, по словам риелтора. Например, в июле или августе подойдут Ирландия, Бретань или Канада, а зимой или весной – Карибы.

Дополнительные расходы и логистика

Помимо очарования островной жизни, покупатели таких объектов недвижимости также сталкиваются с дополнительными расходами, такими как нотариальные и кадастровые сборы, комиссии риелторов и налог на передачу собственности, который notably ниже в Канаде, чем в Германии.

Уровень текущих расходов, включая налоги на собственность и страхование, варьируется в зависимости от страны. Предприниматель Косатц после покупки своего финского острова имеет мало местных обязательств. «Нет сада, который нужно ухаживать, все дикая природа», – объясняет он. «Когда я уезжаю, я собираю вещи и могу отсутствовать несколько месяцев».

Однако владение островом сопряжено со значительными логистическими сложностями. Добраться до mainland занимает примерно час, если все идет гладко. «Нужно брать все, что нужно, и если что-то забыл, на обратный путь в цивилизацию уходит полдня», – говорит он.

Именно это уединение многие представляют себе, мечтая о собственном острове. Для тех, кто еще не готов купить, есть вариант аренды островов.

После того, как Карстен Косатц определил, что остров площадью 9 гектаров в Новой Шотландии, Канада, вписывается в его бюджет, он рассматривает доступность острова. Он хочет убедиться, что есть безопасная стоянка для его лодки и проверить, разрешено ли строительство. (Критерии для острова)

Если Карстен Косатц решит построить хижину на своем канадском острове, он может рассмотреть возможность приобретения бревенчатых хижин или мини-домов из Канады, известных своей доступностью и легкой транспортировкой. (Инфраструктура и выбор местоположения)

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