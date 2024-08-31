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Творческое сочетание искусства и напитков: Государственная филармония приглашает кандидатов на работу

Главный симфонический оркестр Федерального cinquatance Государства презентует фестивальный лоуш для стимулирования взаимодействия, задавая вопрос о том, сходятся ли участники и исполнители.

 and  Christian Meier
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- Творческое сочетание искусства и напитков: Государственная филармония приглашает кандидатов на работу

Вкушая Совиньон Блан с Сhtraвинским, Мартини с Шостаковичем: Филармония земли Рейнланд-Пфальц устраивает уникальный фестивальную лounge для общения музыкантов и зрителей. "Наша цель - непринужденно поговорить о предстоящих выступлениях", - сказал директор Беат Фехльманн пресс-агентству в Людвигсхафене.

Значительный симфонический оркестр процветает благодаря взаимодействию с музыкальными исполнениями и созданию отношений. "Алкоголь не обязателен для этого", - напомнил Фехльманн, - "но он может добавить веселья".

Взаимодействие с публикой

Первый фестиваль вечер запланирован на 4 сентября в 20:30 в Philharmonie. Фехльманн и главный дирижер Майкл Франсис будут разбирать загадочную привлекательность мастерств Рихарда Вагнера и Густава Малера и общаться с зрителями. На следующий день, произведения этих двух мастеров будут представлены на фестивальном концерте "Современная эпоха: Сан-Франциско".

"Современная эпоха имеет смелый план", - сказал Фехльманн. "Одновременно, эти произведения содержат многочисленные параллели с нашей современной жизнью, эпохой, в которой мы живем. Мы хотим раскрыть эти параллели в нашем общении с нашей аудиторией".

Коктейль на заказ по теме фестиваля

Представьте себе: музыканты за стойкой бара, подают напитки, даже контрабасист Кристоф Хаасс придумал свой собственный микс: синий и золотой, вдохновленный фестивалем. В прошлом году филармония земли впервые опробовала эту концепцию, признался Фехльманн. "Это было очень хорошо принято и создало настоящую фестивальную атмосферу для нас".

Еще одно мероприятие запланировано на 13 сентября. Пианист Йозеф Мойг будет гостем. Он предварит свое выступление на "Современная эпоха: Баден-Баден" в Pfalzbau на следующий день, исполнив Симфонию "Турангали̂ла". Название - древнее индийское слово, означающее "скачущая лошадь".

Уникальный фестиваль лounge предоставляет возможность музыкантам общаться с публикой, делясь любовью к музыке. Фехльманн и Мойг будут подавать напитки и общаться с участниками, создавая непринужденную атмосферу, в которой зрители могут обсудить параллели между музыкой прошлого и современной жизнью.

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