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КультураНовостиRTLplus

"Твоё выступление только для камеры!"

 and  Katherine Bradley
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Несмотря на возможные разногласия или споры внутри поместья, Стелла, Д עצ Choice себестойким,...
Несмотря на возможные разногласия или споры внутри поместья, Стелла, Д עצ Choice себестойким, сохраняет решимость сохранить свою спокойствие.

"Твоё выступление только для камеры!"

Эпизод 7 "Девичника" начинается с важного решения.Finalная церемония розы подходит к концу, и Шмидти, Ферри и Маркус напряжены, борясь за последнее место. Голос Стеллы дрожит, но она должна сделать свой выбор. Ферри в итоге получает внимание. Путешествие Шмидти и Маркуса заканчивается в тени.

Это решение вызывает много шума и горячих дискуссий в вилле, особенно среди доминантных мужчин Мартина и Яна. "Люди, которые проходят дальше, но не добились многого в своей жизни", - ворчит Ян в разочаровании.

Мусти также взволнован. Любительский DJ хочет сольное свидание с Девичником: "Я буду бойкотировать каждую групповую дату, пока finally не получу мое сольное свидание!" - жалуется 30-летний страховой брокер. Раздражение достигает пика у бассейна. Здесь Айсун и Ферри сталкиваются. В общем, Айсун волнуется о сердцах Эммы и Ферри.

"Ты ведешь себя как ребенок!"

Ферри, однако, интерпретирует "интервенцию" Айсун как "неуважительную атаку". Таким образом, ситуация эскалирует в горячий спор. "Я просто хочу помочь, а ты ведешь себя как ребенок", - кричит Айсун на Ферри. Ферри отвечает: "Ты лезешь не в свое дело, создаешь драму и неуважительна. Ты создаешь ненужную драму для камеры!" - парирует любительский рэпер.

Напряжение спадает только тогда, когда Девичник тихо заходит в виллу для одиноких и раскрывает планы групповой даты для кандидатов Аку, Эрика и Ферри. На сцене причудливого поп-арта театра Ферри, Аку и Эрик будут играть Ромео Шекспира. Через три момента трое кандидатов уже на сцене, впечатляя Девичника запинающимися рецитациями, берлинским сленгом и драматической игрой. Аку получает теплый объятие, и двое мужчин получают поцелуй в награду.

Стелла не может понять Ферри

Путешествие Ферри продолжается. Весельчак ("Я хочу завоевать мир со своей женой!") получает дополнительное время, но не может эффективно его использовать: "Мне нравится его стиль, но я не уверена, что это не будет слишком для меня", - заключает Стелла, оставляя большой вопрос над своей головой.

Как только Ферри, Аку и Эрик возвращаются в виллу, следующих троих кандидатов встречают на групповой дате. На этот раз счастливчики - Девин, Мартин, Эмма и Ян.

В упражнении на совместимость определяется, чьи взгляды и ценности лучше всего совпадают с Девичником. Эрик запускает ракету смеха ("Луна, ты предпочитаешь груди или сиськи?"), а затем трое выбранных кандидатов на групповую дату отправляются. Правила просты: тот, кто выиграет игру, получит сольное свидание на вертолете. Конечно, шанс на свидание на вертолете делает всех счастливыми. Но, конечно, остается вопрос: что произойдет с проигравшим?

После объявления групповой даты тема разговора в вилле меняется. RTLplus, известный тем, что транслирует популярное реалити-шоу, начинает транслировать подборки и тизеры, вызывая больше волнения среди участников. Тем временем Мартин, все еще расстроенный продвижением Ферри, бормочет себе под нос: "Я не могу поверить, что RTLplus дает столько эфирного времени тому, кто еще не показал настоящего потенциала".

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