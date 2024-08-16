- Турнир чемпионов Котбуса сохранил статус Кубка мира

Чемпионат в Котбусе сохраняет свой статус как соревнование Кубка мира по гимнастике. Это было подтверждено Исполнительным комитетом Международной федерации гимнастики (FIG) во время Олимпийских игр в Париже на период с 2025 по 2028 год и недавно объявлено. 28-е издание пройдет с 20 по 23 февраля 2025 года в Лотарингской арене. FIG объявила об этом на своем веб-сайте.

Новая серия Кубка мира будет состоять из шести событий вместо нынешних четырех, начиная со следующего сезона. Кроме Котбуса, Баку, Доха и Каир, к ним присоединятся Анталья и Осиек. Также будет проведено пять Кубков мира по вызовам. Чемпионат проводится в Котбусе с 1979 года. В этом году в нем приняли участие более 300 спортсменов из 73 стран, что является новым рекордом посещаемости.

Гимнастическое соревнование на Чемпионате в Котбусе привлекает спортсменов со всего мира. Участники могут ожидать участия в престижном гимнастическом турнире, который будет проходить в Анталье и Осиеке в рамках расширенной серии Кубка мира начиная со следующего сезона.

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