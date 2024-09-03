Сохранение инфраструктуры и защита экосистемы - Туристы, посещающие Новую Зеландию, могут рассчитывать заплатить в три раза больше, чем в настоящее время.

Увеличение расходов для немецких путешественников, посещающих Новую Зеландию: Правительство этой страны в Тихом океане объявило о своих планах существенно повысить туристический сбор для посетителей из большинства стран. Вместо нынешних 35 новозеландских долларов (примерно 20 евро) "Сбор за сохранение и туризм" (IVL) составит 100 новозеландских долларов (около 56 евро) с 1 октября.

Сбор придется оплатить онлайн заранее при получении электронного разрешения на въезд NZeTA. Гражданам Германии, Австрии и Швейцарии не требуется виза, если они планируют находиться в стране не более трех месяцев. Тем, кто планирует остаться дольше, придется получить туристическую визу, и ее стоимость также существенно вырастет с октября.

Озабоченность в новозеландском туристическом секторе

Министр туризма Мэтт Доуси сказал: "Международный туризм имеет важное значение для нашей экономики". Однако он также создает значительные нагрузки на местные сообщества, такие как дополнительное давление на региональную инфраструктуру и увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт в охранных зонах". Несмотря на эти вызовы, Доуси уверен, что Новая Зеландия останется желанным туристическим направлением для многих во всем мире.

Критики сомневаются в этом шаге. Туристическая промышленность Аотеароа (TIA) выразила обеспокоенность, указав, что Новая Зеландия испытывает трудности с восстановлением своего туристического сектора после окончания пандемии COVID-19 и отстает от других стран. "Это еще больше повлияет на нашу глобальную конкурентоспособность", - заявила генеральный директор Ребекка Инграм. Ожидается, что более высокая плата приведет к нескольким десяткам тысяч меньше туристов в год.

Новая Зеландия является мечтой для многих людей во всем мире. Она очаровывает посетителей своей нетронутой природой, гигантскими ледниками, фьордами и вулканами. Кроме того, города, такие как Окленд, и пляжи добавляют к ее очарованию.

Решение правительства повысить IVL непосредственно повлияет на немецких путешественников, посещающих Новую Зеландию, так как они теперь должны будут платить 56 евро вместо прежних 20 евро. Увеличение туристических налогов и сборов за визы является поводом для беспокойства в новозеландском туристическом секторе, который все еще восстанавливается после последствий пандемии COVID-19.

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