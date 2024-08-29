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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Туристическое развитие Инселсберга продолжается.

И.°Pel Bemberg является заметной достопримечательностью Тюринского леса и в настоящее время предлагает ограниченные развлечения для туристов. Но планируется превратить это высокогорное плато в более привлекательное место для посещения.

 and  Wendy Allen
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Примерно 778 000 евро выделено на развитие туризма на Инсэльсберге.
Примерно 778 000 евро выделено на развитие туризма на Инсэльсберге.

- Туристическое развитие Инселсберга продолжается.

Инсэльсберг готовится к приему большего числа туристов на Реннштайге. Госсекретарь по экономике Карстен Феллер (СДПГ) утвердил два финансовых решения общей стоимостью €777,900 для района Гота и муниципалитета Бад-Табарц.

Эти средства будут использованы для расчистки примерно 6000 квадратных метров на северо-восточной стороне Инсэльсберга и сноса здания, расположенного там. Место будет преобразовано в его первоначальный естественный вид и открыто для туристов. Кроме того, существующие пешеходные и велосипедные тропы, ведущие к горному плато, а также дорога к нему, будут обновлены.

Высота 916 метров, Инсэльсберг является четвертой по высоте вершиной в Свободном государстве и является примечательной особенностью Тюрингского леса. С его потенциалом стать значительным туристическим магнитом в Тюрингии, Феллер подчеркнул цель превратить Инсэльсберг в ведущую туристическую достопримечательность Тюрингского леса.

Горное плато площадью 5,8 гектара будет улучшено, чтобы пригласить частные инвестиции в питание и гостеприимство. Кроме того, будут разработаны возможности для спорта и туризма круглый год, включая смотровые площадки, зоны активности, игровые зоны и парковочные места. Основные пешеходные тропы и горные велосипедные маршруты также будут обозначены.

Госсекретарь по экономике Карстен Феллер из СДПГ поддерживает эту инициативу по обновлению Инсэльсберга. СДПГ через Феллера утвердила финансирование для улучшений Инсэльсберга, который является значительной достопримечательностью Тюрингского леса.

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