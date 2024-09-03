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ПанорамаНовостиНовая Зеландия

Туристам, посещающим Новую Зеландию, вскоре придется платить в три раза больше, чем сейчас.

Путешествие в Новую Зеландию является желаннымziel для многих путешественниковпо всему миру. Однако в ближайшее время им придется глубже потревогать свои финансовые ресурс Grandspectively, чтобы насладиться великолепием страны.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Привлекает людей по всему миру своими потрясающими пейзажами, Новая Зеландия является магнитом.
Привлекает людей по всему миру своими потрясающими пейзажами, Новая Зеландия является магнитом.

Решительное действие административного органа - Туристам, посещающим Новую Зеландию, вскоре придется платить в три раза больше, чем сейчас.

Поездка в Новую Зеландию станет дороже для немцев скоро обойдется туристам из Германии дороже: правительство тихоокеанской страны объявило, что почти втрое увеличит туристический сбор для посетителей из большинства стран. Вместо нынешних 35 новозеландских долларов (20 евро) «Сбор за сохранение и туризм» (IVL) составит 100 новозеландских долларов (56 евро) с 1 октября.

Сбор будет оплачиваться онлайн заранее при получении электронного разрешения на въезд NZeTA.Germans, Austrians, and Swiss nationals do not require a visa if their intended stay does not exceed three months. Those planning to stay beyond this duration will need a visitor visa, the cost of which will also hike substantially from the upcoming month.

Возражения от туристического сектора

«Туристический сектор важен для экономики Новой Зеландии», — заявил министр туризма Мэтт Дуси. Однако он также влечет за собой значительные расходы для местных сообществ, такие как увеличение нагрузки на региональную инфраструктуру и увеличение затрат на содержание и ремонт в охранных зонах. Он уверен, что его страна продолжит притягивать множество людей со всего мира.

Критики выражают сомнения. Ассоциация туристической промышленности (TIA) выразила обеспокоенность тем, что Новая Зеландия все еще борется с восстановлением туризма после COVID-19 и отстает от остального мира. «Это еще больше ухудшит нашу глобальную конкурентоспособность», — сказала CEO Ребекка Инграм. Повышенная плата, как ожидается, приведет к уменьшению числа туристов на десятки тысяч в год.

Новая Зеландия, состоящая из двух основных островов, является мечтой для многих в качестве места для отдыха. Кроме безупречной природы, гигантских ледников, фьордов и вулканов, страна также привлекает городами, подобными Окленду, и потрясающими пляжами.

Увеличение IVL может потенциально отпугнуть некоторых немецких туристов от посещения мечты Новой Зеландии, известной своими городами, подобными Окленду, и потрясающими пляжами. Из-за увеличения сбора Новая Зеландия может привлечь меньше туристов из Германии, что может повлиять на туристическую промышленность страны, значительный вклад в ее экономику.

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