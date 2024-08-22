- Турист получил тяжелые травмы после случайного падения в водоем.

Горный турист из Баден-Вюртемберга неожиданно упал в водяную лунку в Альпах Берхтесгаден, получив серьезные травмы. 72-летнюю женщину доставили в больницу вертолетом, как сообщил Баварский Красный Крест. Несчастный случай произошел, когда женщина упала примерно на 15 метров в бассейн, расположенный в горном ручье, и затем была унесена еще на 20 метров.

Другой турист сделал экстренный звонок. Спасателя и медика спустили в ущелье с помощью вертолета, чтобы оказать помощь женщине, в то время как другие члены спасательной команды спускались по веревкам.

Для быстрой транспортировки пострадавшей туристки в больницу спасателям понадобился вертолет. По прибытии на место они спустили спасателя и медика в ущелье с помощью вертолета.

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