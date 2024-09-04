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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

Физическое лицо старше 58 лет было обнаружено без сознания в воде на острове Узедом. Попытки реанимировать его, к сожалению, не увенчались успехом.

 and  John Stellmacher
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- Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

58-летний отдыхающий из Нижней Саксонии был найден без сознания в воде возле пляжа в городе Грайфсвальде на острове Узедом в один из послеполуденных часов вторника. Причины его смерти остаются неясными, и нет никаких признаков подозрительной деятельности, как сообщает местная полиция.

Пляжные спасатели и очевидцы объединили усилия, чтобы извлечь туриста из воды и сразу же начали реанимационные мероприятия. После того, как 58-летнего мужчину доставили в Университетскую больницу в Грайфсвальде, он, к сожалению, скончался в тот же день. Полиция Аnekлама начала расследование по этому делу.

Отдыхающий родом из Нижней Саксонии, одного из государств Германии, не выжил после транспортировки в больницу в Грайфсвальде, несмотря на усилия пляжных спасателей и очевидцев.

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