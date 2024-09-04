- Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

58-летний путешественник из Нижней Саксонии был найден без сознания в море возле пляжа Герингсдорф на острове Узедом во вторник днем. Точная причина его смерти остается загадкой, и на данный момент не обнаружено никаких признаков неправомерных действий, как сообщает полиция.

Пляжники и спасатели объединили усилия, чтобы извлечь пожилого мужчину из воды и начали оказывать ему первую помощь. Впоследствии его доставили в Университетскую больницу в Грайфсвальде. К сожалению, мужчина скончался позже днем. Отдел по расследованию убийств в Анklam начал расследование в связи со его внезапной смертью.

Путешественник родом из Нижней Саксонии, региона в Германии. Несмотря на усилия пляжников и спасателей, мужчина из Нижней Саксонии не выжил после того, как был спасен из моря.

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