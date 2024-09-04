- Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

58-летний турист из Нижней Саксонии был найден без сознания в море возле Геренсдорфа на острове Узедом в один из послеполуденных дней вторника. Как сообщает полиция, никаких признаков подозрительной активности не было замечено.

Спасатели и очевидцы оперативно извлекли мужчину из воды и начали оказывать ему первую помощь. К сожалению, его позже доставили в Университетскую больницу в Грайфсвальде, где он скончался в тот же день. В результате, отдел криминальных расследований в Анklam начал расследование по факту его смерти.

Мужчину доставили в Университетскую больницу в Грайфсвальде, расположенную на материке, так как на острове Узедом нет соответствующего учреждения для подобных критических ситуаций. Несмотря на все усилия медицинской команды, он не пришел в себя и скончался.

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