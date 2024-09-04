Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиИспользование

Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Посетитель из Нижней Саксонии трагически погибает на Узедоме.
Посетитель из Нижней Саксонии трагически погибает на Узедоме.

- Турист из Нижней Саксонии погиб на острове Узедом.

58-летний турист из Нижней Саксонии был найден без сознания в море возле Геренсдорфа на острове Узедом в один из послеполуденных дней вторника. Как сообщает полиция, никаких признаков подозрительной активности не было замечено.

Спасатели и очевидцы оперативно извлекли мужчину из воды и начали оказывать ему первую помощь. К сожалению, его позже доставили в Университетскую больницу в Грайфсвальде, где он скончался в тот же день. В результате, отдел криминальных расследований в Анklam начал расследование по факту его смерти.

Мужчину доставили в Университетскую больницу в Грайфсвальде, расположенную на материке, так как на острове Узедом нет соответствующего учреждения для подобных критических ситуаций. Несмотря на все усилия медицинской команды, он не пришел в себя и скончался.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Фермеры получают меньше урожая - "помощь" неизбежна.
Федеральные земли Германии

Фермеры получают меньше урожая - "помощь" неизбежна.

- Фермеры получают меньше урожая - "помощь" неизбежна. Фермеры в Бранденбурге получили меньший урожай злаковых по сравнению с предыдущим годом. Урожай этого сезона составил 2,1 миллиона метрических тонн, что на 11% меньше, как заявили в региональной ассоциации фермеров. Особенно пострадали производители фруктов, которые понесли значительные потери из-за

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.
Федеральные земли Германии

В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тре-china Вильямс, недавно вышедший на площадку, сравнивается с Люком Сикмой, звездой, подобной Альбе-Иконе. Американец отмечает сходства в их тактике игры.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В четверг запланировано исключительное собрание на заводе VW в Цвикау.
Федеральные земли Германии

Планируемый семинар по экономии затрат на заводе Volkswagen в Цвикау

Вольвоekom интенсифицирует меры по сокращению расходов и исследует возможность закрытия заводов. Профсоюз в Цвикау предупредил сотрудников: "Дело доводится до точки кипения!"

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Volkswagen намерена закрыть свой завод за пределами Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Volkswagen намерена закрыть свой завод за пределами Нижней Саксонии.

- Volkswagen намерена закрыть свой завод за пределами Нижней Саксонии. Согласно мнению автоаналитика Фердинанда Дюденхёффера, маловероятно, что концерн Volkswagen сможет избежать остановки производства в Германии. Тем не менее, Дюденхёффер гарантирует, что это не повлияет на регион Нижняя Саксония. Правительство земли, владеющее 20-процентной долей, и профсоюз IG Metall позаботятся об этом,

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Фермеры получают меньше урожая - "помощь" неизбежна.
Федеральные земли Германии

Фермеры получают меньше урожая - "помощь" неизбежна.

- Фермеры получают меньше урожая - "помощь" неизбежна. Фермеры в Бранденбурге получили меньший урожай злаковых по сравнению с предыдущим годом. Урожай этого сезона составил 2,1 миллиона метрических тонн, что на 11% меньше, как заявили в региональной ассоциации фермеров. Особенно пострадали производители фруктов, которые понесли значительные потери из-за

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Семьдесят пять лет празднования Кюррваурста
Гастрономический рай

Женщина-новатор разработала миниатюрный стейк, который впоследствии был приписан маленькому человеку.

Икона Currywurst празднует свой 75-летний юбилей: помимо того, что это любимое блюдо в ресторанах Берлина, оно пользуется мировой любовью.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.
Федеральные земли Германии

В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тре-china Вильямс, недавно вышедший на площадку, сравнивается с Люком Сикмой, звездой, подобной Альбе-Иконе. Американец отмечает сходства в их тактике игры.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В течение 2017 года Джастин Теру и Дженнифер Энистон блистали на международных ковровыхarında в...
Общество

Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене.

Джастин Теру обсуждает свою бывшую relationship с Дженнифер Энистон - Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене. В течение примерно семи лет популярный голливудский дуэт Дженнифер Энистон (55) и Джастин Теру (53) живут раздельно после своего публичного расставания. В отличие от многих других распавшихся знаменитостей, их расставание было дружелюбным и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно