- Туринская критика решения саммита СДПГ о ракетах США

Тюрингский министр внутренних дел СДПГ Георг Майер критикует позицию руководства своей партии в отношении развертывания американских ракет в Германии. Майер выразил удивление в связи с понедельним решением, в котором исполнительный комитет СДПГ поддерживает развертывание дальнобойного американского оружия в Германии, и критиковал его timing.

"Решение не облегчает нам задачу в кампании", - сказал главный кандидат на выборах в ландтаг 1 сентября в интервью Deutschlandfunk. Он явно не критиковал содержание решения. "Национальные интересы безопасности важнее, но меня беспокоит, как это произошло и было сообщено". Майер сказал, что ему бы хотелось быть проинформированным о шаге заранее.

Решение, в частности, гласит, что развертывание оружия не является конфронтационной постройкой, а является укреплением обороны Германии и способности альянса НАТО и ЕС с помощью систем оружия, которые Россия имеет уже много лет.

Масла в огонь кампании

Вопрос войны и мира в отношении России и Украины является доминирующей темой в кампании по выборам в Тюрингии. Майер также сталкивается с этим в беседах на информационных стендах, как он сообщил в Deutschlandfunk. По его мнению, популисты из АФД и Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПС) используют дебаты, чтобы постоянно отвлекать внимание от настоящих проблем Тюрингии. Майер, например, упомянул более низкие пенсии и зарплаты в Восточной Германии.

Он считает, что позиция руководства партии может стоить СДПГ голосов на выборах в ландтаг, сказал Майер в ответ на соответствующий вопрос в интервью.

Опрос: Вход СДПГ в ландтаг неясен

По данным недавнего опроса Insa, проведенного Funke Medien Thuringia, СДПГ, которая в настоящее время формирует правительство меньшинства с Левыми и Зелеными в Эрфурте, имеет шесть процентов и приближается к пятипроцентному барьеру, необходимому для входа в парламент.

АФД, классифицируемая как крайне правая экстремистская партия в Тюрингии, получает 30 процентов. ХДС и АПС получают 21 и 19 процентов соответственно. Левые, возглавляемые премьер-министром Бодо Рамеловом, имеют 16 процентов. Зеленые и СВП не пройдут в парламент с их текущими тремя процентами.

Неожиданная поддержка СДПГ исполнительного комитета развертывания американских ракет во время избирательной кампании, возможно, сделает задачу Майера на выборах в ландтаг более сложной. Кроме того, Майер считает, что позиция руководства партии по этому вопросу может потенциально стоить СДПГ голосов на предстоящих выборах.

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