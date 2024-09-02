- Туринская AfD предлагает диалог с ХДС и БСВ.

Партия «Альтернатива для Германии» (АфД) в Тюрингии планирует вести переговоры о возможном сотрудничестве в правительстве после своей победы на региональных выборах. Как объявил заместитель председателя партии Торбен Брагга в Эрфурте, комитет по руководству штатом АфД единогласно пригласил лидеров Христианско-демократического союза (ХДС) и Альянса за прогресс и обновление (АПР) на переговоры, чтобы изучить возможность сотрудничества.

ХДС и АПР проявляют нежелание сотрудничать с АфД, возглавляемой крайне правым деятелем Йоргом Хёкке, но в ХДС есть и те, кто открыт к диалогу. АфД впервые в своей 11-летней истории одержала победу на выборах в ландтаг Тюрингии, став доминирующей партией с 32,8% голосов.

АфД: Стремится к программной согласованности

АфД признает наличие общих программных чувствительностей с ХДС и АПР, но также и значительные политические различия, как указано в официальном заявлении партии. «Тюрингия и Германия сталкиваются с серьезными вызовами, которые требуют безотлагательного формирования правительства».

Со-глава Тюрингии Стефан Мёллер и со-главы АфД Алиса Вайдель и Тино Чрупалла вновь потребовали свою долю в правительстве во время встречи в Берлине. Мёллер представлял Хёкке, присутствовавшего в фракции АфД в ландтаге штата.

Успех АфД в получении большинства голосов на выборах в ландтаг открыл возможность переговоров о возможном сотрудничестве в правительстве. Несмотря на возражения ХДС и АПР, диалог о возможном сотрудничестве необходим в свете общих вызовов, с которыми сталкиваются Тюрингия и Германия.

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