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ПанорамаНовостиЗемлетрясение

Турецкая судебная система налагает на подрядчика поразительный тюремный срок в 865 лет.

Конструктивные дефекты, приводящие к структурной нестабильности

 and  Wendy Allen
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Несмотря на то, что в феврале 2023 года они находились в 200 километрах от эпицентра землетрясения,...
Несмотря на то, что в феврале 2023 года они находились в 200 километрах от эпицентра землетрясения, в Адане было разрушено несколько строений.

Турецкая судебная система налагает на подрядчика поразительный тюремный срок в 865 лет.

В феврале 2023 года Турция потрясена утратой и разрухой. Несмотря на расстояние в 200 км от эпицентра землетрясения, дом рухнул, унеся жизни 96 человек. Т�гко вина пала на застройщика. Он предстал перед судом по обвинению в халатности. Приговор был суров.

Через год и шесть месяцев после катастрофического землетрясения в южной Турции строителя приговорили к 865 годам лишения свободы, что эквивалентно 62 пожизненным срокам. Согласно агентству Anadolu, этого застройщика признали виновным в конструктивных дефектах здания в Адане, которое обрушилось 6 февраля прошлого года, в результате чего погибли 96 человек.

Подсудимый Хасан Алпаргун был признан виновным в "умышленном причинении смерти или тяжкого вреда здоровью двух или более лиц". Его обвинили в игнорировании строительных норм в сейсмическом районе. Застройщик initially sought refuge in North Cyprus but surrendered to authorities a week later. Кроме того, 34 другим обвиняемым были вынесены приговоры по 25 лет каждому, сообщает Anadolu со ссылкой на адвоката представителя пострадавших семей.

Строитель ссылается на одобрение

На суде профессионалы свидетельствовали о серьезных строительных дефектах, в том числе о некачественных колоннах и неправильном смешивании бетона. Алпаргун отверг обвинения, утверждая, что строительство было утверждено властями.

Из 14-этажного здания, построенного в 1975 году, спасся только один житель. Это вызвало спекуляции, учитывая, что город Адана находится по крайней мере в 200 км от эпицентра землетрясения и не подвергался сильным подземным толчкам.

Катастрофическое землетрясение в Турции унесло жизни более 53 500 человек. В соседней Сирии погибли почти 6 000 человек. Примерно 200 000 зданий были так сильно повреждены, что их пришлось снести. Наиболее пострадал провинция Хатай, в частности, ее столица Антакья.

После землетрясения в Турции были задержаны более 260 человек по обвинению в строительстве обрушившихся зданий. Некоторые обвиняемые пытались сбежать.

Несмотря на расстояние в 200 км от эпицентра землетрясения, некачественное строительство здания в Адане привело к его обрушению, в результате чего погибли 96 человек. В результате строитель Хасан Алпаргун был признан виновным в игнорировании строительных норм в сейсмическом районе и в "умышленном причинении смерти или тяжкого вреда здоровью двух или более лиц".

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