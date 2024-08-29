Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМиграция

Туре выступает за то, чтобы Солинген применял существующие правовые меры

Министр социальных дел в Шлезвиг-Гольштейне выступает за принятие действующих правил donaя в области миграционной политики иза отвечает на призывы союза обArraysво новвыхов приездов.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Предостережения насчёт возможных трудностей в политике убежищ, как отмечает Амина Туре.
Предостережения насчёт возможных трудностей в политике убежищ, как отмечает Амина Туре.

- Туре выступает за то, чтобы Солинген применял существующие правовые меры

По мнению министра социальных дел Шлезвиг-Гольштейна Аминаты Туре, существующие политики в отношении беженцев должны быть ужесточены после летального ножевого инцидента в Солінгене. "Нам не нужны новые законы, мы просто должны более эффективно использовать имеющиеся правовые возможности", - заявила политик от партии "Зелёные".

В прошлом году была согласована реформа Общей европейской системы предоставления убежища (ОЕСУ), но она еще не была внедрена на национальном уровне. В январе 2024 года также началась Федеральная программа по усилению возвращения. Туре подчеркнула: "Это два инструмента, которые должны быть использованы и должны принести результаты".

Не ослабление политики в отношении беженцев

В ответ на требования Союза о полном запрете на прием беженцев из Сирии и Афганистана Туре выступала против ослабления основных принципов политики в отношении беженцев.

"Я твердо убеждена, что миграция и помощь людям, бегущим от войны и терроризма, - это обязанность, которую мы, как демократическое государство, должны выполнять", - пояснила министр социальных дел. "Это предписывается нашим Основным законом, основанным на исторической ответственности, и многочисленными международными соглашениями, и я твердо стою на этой позиции".

Сложности в осуществлении возвращений

Туре также указала на сложности в осуществлении возвращений, поскольку некоторые страны происхождения больше не принимают своих граждан. В связи с этим она призвала к заключению соглашений о возвращении с этими странами и подчеркнула: "Федеральное правительство с его специальным представителем Штаммом несет ответственность за это".

"Кроме того, в случаях тяжких преступлений виновники должны быть депортированы", - сказала министр социальных дел. Кроме того, возможности препятствования депортации или бесследного исчезновения должны быть сведены к минимуму.

Подозреваемый в нападении в Солінгене находится под стражей

В пятницу вечером во время городского фестиваля в Солінгене были убиты трое человек и ранено восемь, четверо из них тяжело. С воскресенья вечером подозреваемый, сириец, находится под стражей, в том числе по подозрению в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и убийству.

Текущая реформа Общей европейской системы предоставления убежища (ОЕСУ) и внедрение Федеральной программы по усилению возвращения предоставляют два операционных инструмента, которые, по мнению Аминаты Туре, должны быть использованы более эффективно для усиления миграционной политики, как указано в ее ответе на ослабление политики в отношении беженцев.

Несмотря на сложности в осуществлении возвращений из-за отказа некоторых стран происхождения принимать своих граждан, Туре подчеркивает необходимость заключения соглашений о возвращении с этими странами для усиления процесса депортации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.
Федеральные земли Германии

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Председатель «Свободных голосов» на федеральном уровне Убертус Айвангер стремительно заявил:...
Федеральные земли Германии

Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

Основной претендент от фракции Саксов «Свободных избирателей» поставила своего федерального лидера в сложное положение из-за двусмысленных замечаний об AfD. Айвангер утверждает недвусмысленно: никакого сотрудничества с AfD не будет.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
После переходного периода Юргена Веленда назначили на должность нового председателя.
Федеральные земли Германии

Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

В течение нескольких месяцев, Юрген Вехленд занимал пост председателя правления Hansa Rostok, а недавно наблюдательный совет назначил его на пост председателя совета директоров.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Компания-управляющая железной дорогой строит путь Emmerich-Oberhausen с большими затратами, что...
Федеральные земли Германии

Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Служба железных дорог инициирует существенный проект развития в нижней части Рейна, стоимостью 500 миллионов евро. Сперва это может вызвать неудобства, грязь и проблемы для пассажиров из-за вынуждений; однако, ожидается, что это окупится в долгосрочной перспективе.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.
Федеральные земли Германии

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Председатель «Свободных голосов» на федеральном уровне Убертус Айвангер стремительно заявил:...
Федеральные земли Германии

Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

Основной претендент от фракции Саксов «Свободных избирателей» поставила своего федерального лидера в сложное положение из-за двусмысленных замечаний об AfD. Айвангер утверждает недвусмысленно: никакого сотрудничества с AfD не будет.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Герцогиня Меган продолжает свои усилия по дебюту бренда Американская Ривьера Орчад
Культура

Предстоящий запуск бизнеса с образом жизни?

Ближайший бренд lifestyles Meghan, герцогини Сассекской, ожидается в этом году. Несмотря на то, что точная дата запуска, похоже, находится на пороге, она покрыта легкой неопределенностью.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После переходного периода Юргена Веленда назначили на должность нового председателя.
Федеральные земли Германии

Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

В течение нескольких месяцев, Юрген Вехленд занимал пост председателя правления Hansa Rostok, а недавно наблюдательный совет назначил его на пост председателя совета директоров.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно