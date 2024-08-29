- Туре выступает за то, чтобы Солинген применял существующие правовые меры

По мнению министра социальных дел Шлезвиг-Гольштейна Аминаты Туре, существующие политики в отношении беженцев должны быть ужесточены после летального ножевого инцидента в Солінгене. "Нам не нужны новые законы, мы просто должны более эффективно использовать имеющиеся правовые возможности", - заявила политик от партии "Зелёные".

В прошлом году была согласована реформа Общей европейской системы предоставления убежища (ОЕСУ), но она еще не была внедрена на национальном уровне. В январе 2024 года также началась Федеральная программа по усилению возвращения. Туре подчеркнула: "Это два инструмента, которые должны быть использованы и должны принести результаты".

Не ослабление политики в отношении беженцев

В ответ на требования Союза о полном запрете на прием беженцев из Сирии и Афганистана Туре выступала против ослабления основных принципов политики в отношении беженцев.

"Я твердо убеждена, что миграция и помощь людям, бегущим от войны и терроризма, - это обязанность, которую мы, как демократическое государство, должны выполнять", - пояснила министр социальных дел. "Это предписывается нашим Основным законом, основанным на исторической ответственности, и многочисленными международными соглашениями, и я твердо стою на этой позиции".

Сложности в осуществлении возвращений

Туре также указала на сложности в осуществлении возвращений, поскольку некоторые страны происхождения больше не принимают своих граждан. В связи с этим она призвала к заключению соглашений о возвращении с этими странами и подчеркнула: "Федеральное правительство с его специальным представителем Штаммом несет ответственность за это".

"Кроме того, в случаях тяжких преступлений виновники должны быть депортированы", - сказала министр социальных дел. Кроме того, возможности препятствования депортации или бесследного исчезновения должны быть сведены к минимуму.

Подозреваемый в нападении в Солінгене находится под стражей

В пятницу вечером во время городского фестиваля в Солінгене были убиты трое человек и ранено восемь, четверо из них тяжело. С воскресенья вечером подозреваемый, сириец, находится под стражей, в том числе по подозрению в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и убийству.

Текущая реформа Общей европейской системы предоставления убежища (ОЕСУ) и внедрение Федеральной программы по усилению возвращения предоставляют два операционных инструмента, которые, по мнению Аминаты Туре, должны быть использованы более эффективно для усиления миграционной политики, как указано в ее ответе на ослабление политики в отношении беженцев.

Несмотря на сложности в осуществлении возвращений из-за отказа некоторых стран происхождения принимать своих граждан, Туре подчеркивает необходимость заключения соглашений о возвращении с этими странами для усиления процесса депортации.

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