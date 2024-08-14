Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСодержание класса

Турбина Потсдам надеется сохранить свой класс - ищет спонсора

Туbiterн Потсдам не станет футбольной командой 'йо-йо' в женском футболе. Тем не менее, нужно сделать несколько корректировок для долгосрочной стабилизации.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

- Турбина Потсдам надеется сохранить свой класс - ищет спонсора

ФК "Турбине" Потсдам ставит задачу закрепиться после выхода в женскую Бундеслигу. "Мы хотим продвинуть спортивное развитие. Это означает, остаться в Бундеслиге с нашей первой командой", - сказал президент "Турбине" Карстен Риттер-Ланг газете "Мärkische Allgemeine". Новый сезон Бундеслиги начнется для "Турбине" домашним матчем против действующих чемпионов "Баварии" 30 августа после сезона во второй лиге.

Для 62-летнего врача выход, закрепленный в последнем туре, был неизбежен. Финансово клуб растянул себя до предела, чтобы добиться выхода: "Мы не смогли бы сделать это во второй год. Если бы не произошло чуда на спонсорском фронте - а чудеса не случаются часто".

После того, как в прошлом сезоне они нашли спонсора футболки через "самые короткие и прагматичные переговоры когда-либо", Риттер-Ланг теперь надеется на долгосрочного партнера после выхода в Бундеслигу, чтобы построить структуры: "Чего мне немного не хватает, так это участия больших компаний, которые, безусловно, есть в Бранденбурге, и которые также получают выгоду от условий местоположения здесь".

"Турбине" доверяет своей молодежи

Долгосрочное партнерство также было бы выгодно для юношеских команд. Несмотря на наличие сертифицированной школы футбола для девочек и женщин DFB, вторая команда имеет проблемы с персоналом. "Молодежь - это основа для очень прагматической стратегии выживания", - сказал Риттер-Ланг, "мы знаем, что игроки из нашей собственной молодежи имеют гораздо более высокую клубную лояльность, и мы можем более устойчиво развивать наш состав. Мы хотим создать ситуацию с составом с нашей собственной молодежью, которая позволит нам играть в 1-й лиге".

Риттер-Ланг полагается на существующие ресурсы вокруг центра-performance. "Конечно, они могут зарабатывать больше денег в Мюнхене или Кёльне, но они также должны платить там крайне высокие арендные платы". "Турбине" - единственный клуб, где игрокам не нужно искать жилье: "Они просто берут свой чемодан и распаковывают его".

После выхода в Бундеслигу "Турбине" Потсдам сосредоточена на поддержании своего места. Это включает в себя надлежащее техническое обслуживание объектов, чтобы поддерживать стандарты Бундеслиги, гарантируя, что стадион и оборудование находятся в хорошем состоянии.

Кроме того, президент Карстен Риттер-Ланг заинтересован в получении долгосрочного спонсорского партнера, чтобы поддержать финансовое здоровье и развитие клуба, в частности, юношеских команд. Это стабильное партнерство поможет в поддержании клуба, гарантируя устойчивость команды и техническое обслуживание "Турбине" Потсдам в целом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно