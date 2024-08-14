- Турбина Потсдам надеется сохранить свой класс - ищет спонсора

ФК "Турбине" Потсдам ставит задачу закрепиться после выхода в женскую Бундеслигу. "Мы хотим продвинуть спортивное развитие. Это означает, остаться в Бундеслиге с нашей первой командой", - сказал президент "Турбине" Карстен Риттер-Ланг газете "Мärkische Allgemeine". Новый сезон Бундеслиги начнется для "Турбине" домашним матчем против действующих чемпионов "Баварии" 30 августа после сезона во второй лиге.

Для 62-летнего врача выход, закрепленный в последнем туре, был неизбежен. Финансово клуб растянул себя до предела, чтобы добиться выхода: "Мы не смогли бы сделать это во второй год. Если бы не произошло чуда на спонсорском фронте - а чудеса не случаются часто".

После того, как в прошлом сезоне они нашли спонсора футболки через "самые короткие и прагматичные переговоры когда-либо", Риттер-Ланг теперь надеется на долгосрочного партнера после выхода в Бундеслигу, чтобы построить структуры: "Чего мне немного не хватает, так это участия больших компаний, которые, безусловно, есть в Бранденбурге, и которые также получают выгоду от условий местоположения здесь".

"Турбине" доверяет своей молодежи

Долгосрочное партнерство также было бы выгодно для юношеских команд. Несмотря на наличие сертифицированной школы футбола для девочек и женщин DFB, вторая команда имеет проблемы с персоналом. "Молодежь - это основа для очень прагматической стратегии выживания", - сказал Риттер-Ланг, "мы знаем, что игроки из нашей собственной молодежи имеют гораздо более высокую клубную лояльность, и мы можем более устойчиво развивать наш состав. Мы хотим создать ситуацию с составом с нашей собственной молодежью, которая позволит нам играть в 1-й лиге".

Риттер-Ланг полагается на существующие ресурсы вокруг центра-performance. "Конечно, они могут зарабатывать больше денег в Мюнхене или Кёльне, но они также должны платить там крайне высокие арендные платы". "Турбине" - единственный клуб, где игрокам не нужно искать жилье: "Они просто берут свой чемодан и распаковывают его".

После выхода в Бундеслигу "Турбине" Потсдам сосредоточена на поддержании своего места. Это включает в себя надлежащее техническое обслуживание объектов, чтобы поддерживать стандарты Бундеслиги, гарантируя, что стадион и оборудование находятся в хорошем состоянии.

Кроме того, президент Карстен Риттер-Ланг заинтересован в получении долгосрочного спонсорского партнера, чтобы поддержать финансовое здоровье и развитие клуба, в частности, юношеских команд. Это стабильное партнерство поможет в поддержании клуба, гарантируя устойчивость команды и техническое обслуживание "Турбине" Потсдам в целом.

Читайте также: