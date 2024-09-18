Tupperware сталкивается с финансовыми трудностями, испытывая ситуации, похожие на банкротство.

Tupperware, известная своими контейнерами для хранения пищи и популярными продажами, объявила о банкротстве в США. Документы были поданы в Делавэре, и хотя название компании сохранится, значительные изменения в операциях неизбежны.

Tupperware в настоящее время находится в споре с основными кредиторами, ссылаясь на непогашенные долговые платежи и претензии на большие доли компании. Управление ищет защиты через процедуру банкротства главы 11 в США. Результат остается неясным.

В течение этого периода Tupperware планирует продолжать свою деятельность и активно искать потенциального покупателя. Из международных дочерних компаний только Tupperware Products AG, базирующаяся в Швейцарии, также подала заявление о банкротстве. Большинство кредиторов находятся в США, один из них в Швейцарии. Неясно, как это банкротство повлияет на немецких потребителей, так как запросы к немецкой дочерней компании Tupperware остались без ответа.

Tupperware, пионер в пластиковых контейнерах для пищи, боролся с финансовыми трудностями в течение некоторого времени. В последние месяцы велись переговоры с кредиторами, которым Tupperware должна сотни миллионов долларов.

Битва за долги

По словам руководства, группа кредиторов приобрела долговые обязательства по выгодной цене, заплатив от 3 до 6 центов за доллар долга. Эта большая скидка связана с неопределенностью будущего Tupperware. За $15-$30 миллионов эти кредиторы фактически получили существенную часть общего долга Tupperware в размере около $812 миллионов.

Компания ожидает, что кредиторы попытаются сорвать процедуру банкротства, чтобы взять под контроль Tupperware. Руководство планирует завершить продажу компании в течение 30 дней и имеет $7,4 миллиона на эти цели.

В прошлом году Tupperware выразила обеспокоенность по поводу своей способности поддерживать свой бизнес из-за своего шаткого финансового положения. Компания не публиковала никаких финансовых отчетов с 2022 года, когда выручка упала до $1,3 миллиарда - на 42% меньше, чем пять лет назад. Конкуренты, онлайн-торговля и сервисы доставки еды оказывают давление на Tupperware, вызывая вопросы о его устаревшей бизнес-модели.

Согласно документам суда в Делавэре, чистая стоимость Tupperware оценивается в $500 миллионов - $1 миллиард, но обязательства составляют от $1 миллиарда до $10 миллиардов. У компании от 50 000 до 100 000 кредиторов.

Вечеринки Tupperware: зарождение успеха и последующее падение

Название "Tupperware" синонимично контейнерам для хранения пищи в Германии. Компания была основана в 1946 году и процветала благодаря прямым продажам через вечеринки Tupperware. Консультанты демонстрировали продукты на дому, хозяева получали скидки, а консультанты получали комиссионные.

Tupperware утверждает, что около 90% его продаж приходится на прямые маркетинговые усилия. Однако сосредоточение на этом проверенном формуле успеха привело к упущенным возможностям в онлайн-торговле и других областях, как указано в документах о банкротстве главным по перестройке Брайаном Дж. Фоксом.

Tupperware впервые перешла на онлайн-продажи, в том числе на Amazon, в 2022 году, и начала появляться на полках розничных торговцев, таких как Target в США. Руководство сокрушалось, что несмотря на то, что многие потребители знают о продуктах Tupperware, им трудно найти варианты покупки.

"Вечеринка закончилась"

Tupperware имеет штат сотрудников 5450 человек в 41 стране, а также примерно 465 000 независимых продавцов-консультантов. Количество консультантов сократилось после предупреждения о экономических трудностях, согласно Tupperware. Заголовки, подобные "вечеринка закончилась", вызвали беспокойство среди консультантов.

Tupperware начался с пластика. Основатель Эрл Тюппер основал пластиковую компанию в 1938 году, производящую вещи вроде противогазов во время Второй мировой войны. После войны у производителей пластика была избыточная емкость. Тюппер экспериментировал и в конечном итоге разработал прочный и эстетически привлекательный пластик, подходящий для контейнеров для хранения пищи. Вторая инновация - герметичная крышка, которая выталкивает лишний воздух из контейнера.

Сначала Тюппер полагался на традиционную розницу - даже имел магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке. Но потом одинокая мать из Детройта Брауни Уайз открыла для себя продукты. Она продвигала контейнеры Tupperware на мероприятиях, полных демонстраций. Стратегия сработала, и в 1951 году Тюппер отказался от традиционной розницы в пользу Уайз, сделав ее главой маркетинга.

Недавно Tupperware подвергся "антипластиковому настроению" - опасениям по поводу возможного вымывания химических соединений из пластика в пищу.

В документах о банкротстве, поданных в Делавэре, Tupperware указала свою международную дочернюю компанию Tupperware Products AG, базирующуюся в Швейцарии, в качестве одного из своих кредиторов. Несмотря на финансовые трудности и банкротство в Делавэре, Tupperware продолжает работать и активно ищет потенциального покупателя, чтобы избежать вмешательства кредиторов.

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