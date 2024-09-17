Tupperware находится на грани финансового краха.

Тупервар, известный своими пластиковыми контейнерами, якобы балансирует на грани банкротства. По данным Bloomberg, компания может подать заявление о банкротстве уже на этой неделе. Причиной этого являются хронические финансовые проблемы с астрономическим долгом более $700 миллионов. Ведутся интенсивные переговоры между Тупервар и его кредиторами по поводу решения этой проблемы.

Корпоративный гигант, основанный в 1946 году, стал знаменитым в 1950-х годах благодаря своим вечеринкам Тупервар. Однако компания уже давно борется с финансовой нестабильностью. Несмотря на небольшой рост доходов во время пандемии COVID-19, продажи в последних кварталах упали. К марту компания выразила обеспокоенность проблемами ликвидности и выразила сомнения в своем выживании.

Тупервар сталкивается не только с высокими долгами и растущими убытками, но и с внутренними проблемами. Компания пропустила сроки подачи годового отчета, что привело к потенциальным нарушениям кредитных соглашений, что вызвало волну паники среди акционеров весной. Дела шли плохо и в бизнесе; в последнем квартале 2022 года выручка упала на мрачные 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив $313,7 миллиона. Общий убыток составил $35,7 миллиона.

Инвесторы отреагировали на это, продав акции Тупервар на 15,8% после закрытия торгов, после чего они уже упали на 57% в ходе основной торговой сессии.

Экономические трудности, с которыми сталкивается Тупервар, вызывают опасения за его долгосрочное существование на рынке. Несмотря на все трудности, слабая экономика также повлияла на продажи компании, которые значительно снизились в последних кварталах.

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