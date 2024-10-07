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Тухель представляет более грозную задачу для проблемных титанов Англии

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Манчестер привлек к себе внимание. Сообщается, что Тухель является потенциальным претендентом на...
Манчестер привлек к себе внимание. Сообщается, что Тухель является потенциальным претендентом на пост в «Манчестере»

Тухель представляет более грозную задачу для проблемных титанов Англии

Манчестер Юнайтед сейчас испытывает трудности на футбольном поле, сталкиваясь с шутками из-за своих плохих результатов. Тренер Эрик тен Хак находится под пристальным вниманием после медленного старта сезона, что вызывает спекуляции о возможных замене. Среди этих имен все больше звучит имя Томаса Тухеля.

Согласно сообщениям, Тухель является потенциальным кандидатом на замену уставшему от давления тен Хагу, если тот покинет команду. Ожидается встреча с бывшим тренером Баварии Мюнхен и Боруссии Дортмунд, как сообщает немецкая газета "I". Тухель пользуется значительной поддержкой в руководстве Манчестер Юнайтед из-за своих достижений.

Тен Хак находится под сильным давлением из-за спортивных проблем Манчестер Юнайтед. Сейчас они находятся в середине таблицы Премьер-лиги, потерпев три поражения в первых шести матчах чемпионата, в том числе домашнее поражение 0:3 от Тоттенхэма, которое вызвало насмешки со стороны болельщиков соперника. Их выступления в Лиге Европы также оставляют желать лучшего, с двумя ничьими против Твенте Энсхеде и ФК Порту.

Альтернативой называют Саутгейта

Со-владелец Джим Рэтклифф уклонился от ответа на вопрос о будущем тен Хака в интервью BBC, сославшись на то, что такие решения принимает спортивное руководство. Если тен Хак уйдет, Рэтклифф, по слухам, предпочитает в качестве замены Гарета Саутгейта, бывшего тренера английской сборной.

Тухель не работает с лета, но у него по-прежнему сильный имидж в Англии, особенно за то, что он привел Челси к победе в Лиге чемпионов в 2021 году. В конце прошлого сезона ходили слухи, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность обмена тен Хака на Тухеля, но якобы тогда соглашение не было достигнуто.

Тен Хак помог своей команде выиграть Кубок Англии в мае, что привело к продлению его контракта до середины 2026 года. Однако поражение от Астон Виллы в воскресенье может сократить срок пребывания тен Хака на посту. Его помощник, Рууд ван Нистелрой, считается одним из претендентов на временную тренерскую должность.

Пока продолжаются эти спекуляции, со-владелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф назвал Гарета Саутгейта в качестве альтернативного кандидата на замену тренеру Эрику тен Хагу, если тот уйдет.

Если ситуация потребует, Манчестер Юнайтед может обратиться к Томасу Тухелю, который в настоящее время пользуется поддержкой в руководстве клуба после своего успешного тренерского периода в Челси, приведя их к победе в Лиге чемпионов в 2021 году.

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