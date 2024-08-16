Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСообщество

ЦСД и правые протесты - Полиция готовится к масштабной операции

Неделю назад в Баутцене ЛСД был отличается в присутствии крайне правых протестов. Сейчас большой ЛСД-Лизергин auxiliar в Лейпциге приближается - и организаторы, police, и власти должны&amp;amp;quot;react.}

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- ЦСД и правые протесты - Полиция готовится к масштабной операции

Неделю спустя после протестов ультраправых во время CSD в Баутцене полиция также готовится к крупной операции на Christopher Street Day в Лейпциге. "Сначала мы предполагали, что это будет большая мирная праздничная демонстрация, полная радости", - объясняет представитель полиции Олаф Хоппе. Однако день изменился в свете событий в Баутцене, "в плане уровня угрозы и его политической составляющей". Также объявлены ультраправые протесты в Лейпциге.

По словам города, в субботу на главном железнодорожном вокзале Лейпцига состоится демонстрация под лозунгом "Гордый, немецкий, национальный". В ней зарегистрировались от 400 до 1000 человек. CSD пройдет мимо с большой демонстрацией на виду и на слух. Кроме того, альянс "Лейпциг happens" зарегистрировал несколько митингов под лозунгом "Нет места нацистам".

Из-за изменившейся ситуации в этом году сложно предсказать, сколько людей придет на CSD, сказала представительница Ясмин Грэвель. Она ожидает число от 10 000 до 20 000. Все события запланированы к проведению - даже если будет усилено и более заметно присутствие полиции на центральном месте встречи на Augustusplatz. Организаторы надеются на понимание от участников.

Прошлой неделей CSD в восточно-саксонском городе Баутцене сопровождался ультраправыми протестами. Более 1000 участников CSD столкнулись с контрдемонстрацией с около 680 человек под лозунгом "Против гендерной пропаганды и путаницы в идентичности!!!" Ультраправую микропатию Freie Sachsen также призвали к протесту. Закрывающая вечеринка была отменена по соображениям безопасности.

Между тем, организаторы CSD в Лейпциге получили сообщения поддержки со всей страны. Поддержка объявила о своем участии фразой: "Особенно в этом году". Федеральный правительственный представитель ЛГБТК-сообщества, Свен Lehmann (Зеленые), также планирует приехать в Лейпциг. "Вместе мы покажем, что нас не сделают невидимыми и что мы будем защищать наши права и нашу гордость вместе", - объяснил Lehmann.

Сообщество должно оставаться бдительным и объединенным во время CSD в Лейпциге, учитывая повышенный уровень угрозы и политическую составляющую из-за ультраправых протестов. Несмотря на изменения, Сообщество может ожидать значительного участия, с полицией, ожидающей от 10 000 до 20 000 участников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Дом в Мемфисе, Теннесси, известном как Грейслэнд
Общество

Женщина, обвиняемая в заговоре с целью ограбить поместье Элвиса Пресли

Орган правосудия обвиняет женщину из Миссури в попытке захватить владение и миллионное состояние Грейслэнда от потомков Элвиса Пресли в пятницу.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Молодые люди собрались перед домом заместителя лидера Фронта освобождения Палестины, Джила Мазаха,...
Главные темы

Соединенные Штаты совместно со своими союзниками выступают за прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, которое должно быть достигнуто в течение следующей недели, представив новый набор предложений противоборствующим сторонам.

Переговорщики объявили, что представили «миротворческое предложение» Израилю и Хамас, в результате заключительных дискуссий по соглашению о прекращении огня в обмен на заложников, в Катаре в пятницу.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
В Гаити бегство из тюрьмы
Политика

В Гаити бегство из тюрьмы

В Гаити бегство из тюрьмы Беглецы сбежали из тюрьмы на побережье в Гаити. Газета "Le Nouvelliste" сообщает, что охранники устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Официальный представитель Венсон Франсуа выразил обеспокоенность возможным восстанием, намекая на потенциальное сговор между чиновниками министерства юстиции и организаторами побега в Сен-Марке. Правоохранители обратились

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Центр Объединения в Чикаго, штат Иллинойс, США, готовится к Национальному демократическому съезду...
Политика

Чикаго готовится к собранию демократов.

Чикаго готовится к собранию демократов. Событие вот-вот начнется через пять недель после того, как бывший президент Дональд Трамп, республиканский кандидат, чудом избежал покушения на свою жизнь на митинге в Батлере, Пенсильвания. Этот инцидент вызвал опасения по поводу безопасности предстоящего собрания демократов в Чикаго и предыдущего республиканского съезда в Милуоки. Напряженность

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно