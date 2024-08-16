- ЦСД и правые протесты - Полиция готовится к масштабной операции

Неделю спустя после протестов ультраправых во время CSD в Баутцене полиция также готовится к крупной операции на Christopher Street Day в Лейпциге. "Сначала мы предполагали, что это будет большая мирная праздничная демонстрация, полная радости", - объясняет представитель полиции Олаф Хоппе. Однако день изменился в свете событий в Баутцене, "в плане уровня угрозы и его политической составляющей". Также объявлены ультраправые протесты в Лейпциге.

По словам города, в субботу на главном железнодорожном вокзале Лейпцига состоится демонстрация под лозунгом "Гордый, немецкий, национальный". В ней зарегистрировались от 400 до 1000 человек. CSD пройдет мимо с большой демонстрацией на виду и на слух. Кроме того, альянс "Лейпциг happens" зарегистрировал несколько митингов под лозунгом "Нет места нацистам".

Из-за изменившейся ситуации в этом году сложно предсказать, сколько людей придет на CSD, сказала представительница Ясмин Грэвель. Она ожидает число от 10 000 до 20 000. Все события запланированы к проведению - даже если будет усилено и более заметно присутствие полиции на центральном месте встречи на Augustusplatz. Организаторы надеются на понимание от участников.

Прошлой неделей CSD в восточно-саксонском городе Баутцене сопровождался ультраправыми протестами. Более 1000 участников CSD столкнулись с контрдемонстрацией с около 680 человек под лозунгом "Против гендерной пропаганды и путаницы в идентичности!!!" Ультраправую микропатию Freie Sachsen также призвали к протесту. Закрывающая вечеринка была отменена по соображениям безопасности.

Между тем, организаторы CSD в Лейпциге получили сообщения поддержки со всей страны. Поддержка объявила о своем участии фразой: "Особенно в этом году". Федеральный правительственный представитель ЛГБТК-сообщества, Свен Lehmann (Зеленые), также планирует приехать в Лейпциг. "Вместе мы покажем, что нас не сделают невидимыми и что мы будем защищать наши права и нашу гордость вместе", - объяснил Lehmann.

Сообщество должно оставаться бдительным и объединенным во время CSD в Лейпциге, учитывая повышенный уровень угрозы и политическую составляющую из-за ультраправых протестов. Несмотря на изменения, Сообщество может ожидать значительного участия, с полицией, ожидающей от 10 000 до 20 000 участников.

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