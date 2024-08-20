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TSMC запускает крупный проект в Дрездене

В Дрездене политические собрания часто имеют considerable значение. Однако недавнее знаменательное событие имеет уникальный significance. крупнейший в мире производитель полупроводников собирается открыть своё представительство в Европе.

 and  Christian Meier
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- TSMC запускает крупный проект в Дрездене

В Саксонии пока нет ясности в отношении недавнего промышленного проекта. Однако в ближайшие месяцы в Силиконовой долине Саксонии, так называется микроэлектроника и сектор полупроводников вокруг Дрездена, вдохновленный Силиконовой долиной в Калифорнии, ожидается ускорение событий. К 2027 году крупнейший контрактный производитель микроэлектроники Тайваня TSMC планирует начать производство чипов, в основном для автомобильной промышленности, в северной части Дрездена в сотрудничестве с тремя партнерами. Это знаменует собой вход TSMC на европейский рынок. Церемония закладки первого камня состоится сегодня, на которой ожидаются присутствие канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Что ждет Дрезден?

TSMC, вместе с Bosch, Infineon и NXP Semiconductor, планирует построить новый завод по производству полупроводников в Дрездене. Каждый партнер владеет 10% акций Европейской компании по производству полупроводников (ESMC), а TSMC контролирует оставшиеся 70%. Компания ожидает, что инвестиции превысят 10 миллиардов евро. Половину этих инвестиций возьмет на себя немецкое правительство в рамках пакета государственных субсидий.

Какие продукты будут производиться?

В отличие от высокопроизводительных чипов для смартфонов, в новом заводе в Дрездене не будут использоваться последние 3- или 4-нанометровые процессы. Вместо этого основное внимание будет уделено традиционным чипам с более широкими структурными размерами, которые широко используются в автомобильной промышленности и становятся все более востребованными с ростом подключенных автомобилей и электромобилей.

Откуда будет набираться квалифицированная рабочая сила?

ESMC планирует создать 2000 рабочих мест. В настоящее время ведутся подготовительные работы по обеспечению потребности в квалифицированных рабочих. Недавно 30 студентов из саксонских университетов вернулись из Тайваня после шестимесячной академической стажировки и практики в TSMC. Начиная с следующего академического года, будут запущены программы двойного обучения для профессий микротехнолог и мехатроник. TSMC планирует принять участие в ярмарке вакансий "Karrierestart" в Дрездене в следующем году, чтобы привлечь местных талантов. Также ожидается, что квалифицированные кадры из Тайваня присоединятся к команде в Дрездене.

Насколько продвинулись другие значительные инициативы в отрасли в Германии?

Intel планирует построить несколько заводов по производству чипов в Магдебурге, что станет крупнейшей инвестицией в Германии со времен Второй мировой войны. Немецкое правительство планирует внести 9,9 миллиарда евро в этот проект, но еще нужно получить одобрение ЕС. Intel, по сообщениям, рассматривает меры по сокращению затрат, но остается приверженным проекту, согласно правительству земли Магдебург.

В Энсдорфе, Саарланд, американский производитель Wolfspeed планирует построить завод по производству силиконовых карбидных полупроводников примерно за 2,7 миллиарда евро. Однако сообщается о задержках в строительстве, и строительство не начнется до 2025 года. В Мюнхене компания Apple расширяет свой центр проектирования чипов на миллиарды долларов.

Расширение, близкое к проекту TSMC в Дрездене, включает в себя развитие нового завода Infineon. По словам генерального директора Йохена Ханебека, оборудование должно прибыть в сентябре 2025 года, а производство начнется в следующем году. Infineon планирует инвестировать 5 миллиардов евро в это расширение и создать более 1000 новых рабочих мест.

Почему правительство Германии поддерживает эти проекты?

Правительство Германии поддерживает эти инициативы, чтобы укрепить промышленность по производству полупроводников в Германии и Европе, гарантируя технологическую независимость и экономическую конкурентоспособность. Эти инвестиции также создают рабочие места и стимулируют экономический рост.

COVID-19 пандемия привела к широким нарушениям цепочек поставок, выявив зависимость Германии и Европы от поставок чипов, в основном из Азии. Автомобильная промышленность пострадала в результате, с остановкой производства у нескольких производителей. Теперь канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) положительно смотрит на возможность выхода Германии на передовые позиции в производстве полупроводников в Европе, что укрепит устойчивость глобальных структур производства. Финансирование компаний из налогоплательщиков не является чем-то новым в таких начинаниях. Тем не менее, всегда есть критика по поводу субсидирования компаний за счет налогоплательщиков.

Другие компании также делают значительные шаги в секторе полупроводников в Германии. Например, Globalfoundries, швейцарско-американская производственная компания, планирует расширить свой existing site в Дрездене, что может создать более 500 рабочих мест.

Однако темп и успех этих инициатив зависят от различных факторов, таких как получение разрешительных документов, проблемы с цепочками поставок и наличие квалифицированной рабочей силы. Другие страны, такие как Соединенные Штаты, также активно инвестируют в производство полупроводников, чтобы сохранить свое технологическое преимущество и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

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