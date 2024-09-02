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Федеральные земли ГерманииНовостиКохем

Цифровые документы, хранящиеся во всех судебных органах Рейнланд-Пфальц.

Устранение физических стопок файлов и тележек для архивных карт: введение электронного документооборота в Кochem, Майн и Санкт-Гоар также полностью цифровизовало оставшиеся местные суды. Судебная система стремится к повышению своей привлекательности в качестве работодателя.

 and  Melissa Williams
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Во всех местных судах земли Рейнланд-Пфальц используется система eFile.
Во всех местных судах земли Рейнланд-Пфальц используется система eFile.

- Цифровые документы, хранящиеся во всех судебных органах Рейнланд-Пфальц.

В юрисдикциях Кохем, Майен и Санкт-Гоар, а также во всем земельном округе Рейнланд-Пфальц внедрена электронная система файлов. В результате все обычные суды в этом регионе теперь ведут свои дела в цифровом виде, как сообщает Министерство юстиции Майнца.

Министр юстиции Герберт Мертин (ФДП) объяснил: "Начиная с сегодняшнего дня, все гражданские, семейные и опекунские дела, рассматриваемые судами Рейнланд-Пфальца, будут вестись в цифровом виде". Этот переход не только повысит эффективность судебной системы Рейнланд-Пфальца, но и стимулирует развитие рабочих практик, делая ее более привлекательной для потенциальных работодателей в правовой сфере.

Уже в 2020 году финансовые и административные суды перешли на электронную систему файлов. Процесс перехода еще не завершен для трудовых и социальных судов.

В контексте Рейнланд-Пфальца Кохем входит в юрисдикцию, где все обычные суды ведут свои дела в цифровом виде благодаря внедренной электронной системе файлов. Этот цифровой переход также применяется к гражданским, семейным и опекунским делам в Кохеме, как отметил министр юстиции Герберт Мертин.

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 and  Viktoriya Miller
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