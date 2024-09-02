- Цифровые документы, хранящиеся во всех судебных органах Рейнланд-Пфальц.

В юрисдикциях Кохем, Майен и Санкт-Гоар, а также во всем земельном округе Рейнланд-Пфальц внедрена электронная система файлов. В результате все обычные суды в этом регионе теперь ведут свои дела в цифровом виде, как сообщает Министерство юстиции Майнца.

Министр юстиции Герберт Мертин (ФДП) объяснил: "Начиная с сегодняшнего дня, все гражданские, семейные и опекунские дела, рассматриваемые судами Рейнланд-Пфальца, будут вестись в цифровом виде". Этот переход не только повысит эффективность судебной системы Рейнланд-Пфальца, но и стимулирует развитие рабочих практик, делая ее более привлекательной для потенциальных работодателей в правовой сфере.

Уже в 2020 году финансовые и административные суды перешли на электронную систему файлов. Процесс перехода еще не завершен для трудовых и социальных судов.

В контексте Рейнланд-Пфальца Кохем входит в юрисдикцию, где все обычные суды ведут свои дела в цифровом виде благодаря внедренной электронной системе файлов. Этот цифровой переход также применяется к гражданским, семейным и опекунским делам в Кохеме, как отметил министр юстиции Герберт Мертин.

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