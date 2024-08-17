- Церковь в Любеке столкнулась с серьезными трудностями

Любекский собор и церковь Святой Марии нуждаются в срочном восстановлении. Эти знаковые достопримечательности Любека известны своими семью высокими башнями. Однако в башнях собора появились значительные трещины, как отметил Церковный совет Любека-Лауэнбурга.

В то же время, церковь Святой Марии сосредоточена на ремонте своих стен и неисправной системы отопления, которая не работает с 2017 года. Ожидается, что общая стоимость этих ремонтов составит около 51 миллиона евро. Церковь несет ответственность за финансирование половины этих ремонтных работ.

Первая фаза восстановления башни собора оценивается примерно в 3 миллиона евро. Шесть последующих фаз, как сообщает Церковный совет, будут стоить от почти 2,7 до около 4 миллионов евро каждая.

Что касается церкви Святой Марии, то внутренние помещения и система отопления планируется отремонтировать с общей оценкой в 28 миллионов евро, согласно словам пастора Роберта Пфейфера. Он также упомянул, что федеральное правительство согласилось предоставить половину этой суммы в виде гранта. Оставшиеся 7 миллионов евро будут покрыты за счет средств фондов и пожертвований от частных лиц и корпораций.

Пфейфер остается оптимистичным в отношении преодоления дефицита финансирования. В конце концов, речь идет не только о восстановлении здания церкви, но и о сохранении семи знаменитых башен Любека.

Любекский собор и церковь Святой Марии являются неотъемлемой частью богатейшего культурного наследия Любека, оба являясь выдающимися церковными сооружениями. Несмотря на необходимость значительных ремонтных работ, Церковный совет активно ищет финансирование для восстановления собора.

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