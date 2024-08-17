Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЦерковь

Церковь в Любеке столкнулась с серьезными трудностями

Две почитаемые церкви, расположенные в историческом районе Любека, нуждаются в немедленном ремонте, при этом предполагаемые затраты превышают 50 миллионов евро. Но вопрос в том: откуда будут взяты необходимые средства?

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Роберт Филипфер, служивший пастором Мариен, принял участие в освящении нового колокола для св....
Роберт Филипфер, служивший пастором Мариен, принял участие в освящении нового колокола для св. Марии. После ремонта башен-близнецов намечено начать масштабную реконструкцию интерьера церкви, известной как «кирпичная святая матерь Марии», к 2025 году. (Снимок архива)

- Церковь в Любеке столкнулась с серьезными трудностями

Любекский собор и церковь Святой Марии нуждаются в срочном восстановлении. Эти знаковые достопримечательности Любека известны своими семью высокими башнями. Однако в башнях собора появились значительные трещины, как отметил Церковный совет Любека-Лауэнбурга.

В то же время, церковь Святой Марии сосредоточена на ремонте своих стен и неисправной системы отопления, которая не работает с 2017 года. Ожидается, что общая стоимость этих ремонтов составит около 51 миллиона евро. Церковь несет ответственность за финансирование половины этих ремонтных работ.

Первая фаза восстановления башни собора оценивается примерно в 3 миллиона евро. Шесть последующих фаз, как сообщает Церковный совет, будут стоить от почти 2,7 до около 4 миллионов евро каждая.

Что касается церкви Святой Марии, то внутренние помещения и система отопления планируется отремонтировать с общей оценкой в 28 миллионов евро, согласно словам пастора Роберта Пфейфера. Он также упомянул, что федеральное правительство согласилось предоставить половину этой суммы в виде гранта. Оставшиеся 7 миллионов евро будут покрыты за счет средств фондов и пожертвований от частных лиц и корпораций.

Пфейфер остается оптимистичным в отношении преодоления дефицита финансирования. В конце концов, речь идет не только о восстановлении здания церкви, но и о сохранении семи знаменитых башен Любека.

Любекский собор и церковь Святой Марии являются неотъемлемой частью богатейшего культурного наследия Любека, оба являясь выдающимися церковными сооружениями. Несмотря на необходимость значительных ремонтных работ, Церковный совет активно ищет финансирование для восстановления собора.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта
Федеральные земли Германии

Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

Лицевойyside задачей финансирования улучшений общественного транспорта и возросших расходов на уход за детьми, подобно многочисленным муниципалитетам, Хайдельберг рассматривает жесткие сокращения бюджета. Мэр предлагает решения.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.
Федеральные земли Германии

После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Подопечные второго эшелона борются против фаворитов высшего уровня и, несмотря на свои усилия, все же уступают. Однако игроки и тренер остаются относительно довольны.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно