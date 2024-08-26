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Церковь в Гаррисоне пострадала из-за покраски вскоре после инаугурации

Достаточно продолжительное время реконструкция определенного участка Гарнизонной церкви стала предметом жарких споров. К сожалению, вскоре после ее открытия здание было испорчено граффити.

 and  Grigoriy Williams
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- Церковь в Гаррисоне пострадала из-за покраски вскоре после инаугурации

В течение нескольких дней после своего грандиозного открытия церковь-казарма в Потсдаме подверглась нежелательному вниманию. Предварительные расследования указывают на то, что озорники запустили шарики с краской в сторону свежей фасада, что вынудило полицию составить отчет. Башня церкви подверглась двум ударам, оставив после себя два крупных красных пятна на высоте около шести-восьми метров.

Фасад башни церкви теперь украшен парой заметных красных пятен, а стена у основания испачкана тем же ярким цветом. Как сообщает представитель полиции, путь внизу также был загрязнен тем же красным веществом. В результате было возбуждено уголовное дело по обвинению в вандализме.

Башня провела свою церемонию открытия на прошлой неделе, на которой присутствовал федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и другие. С тех пор башня доступна для посетителей. Наблюдательная площадка, расположенная на высоте 57 метров, должна привлечь туристов. Тем не менее, башня еще не полностью построена – купол высотой 30 метров запланирован к строительству в 2026 году, что сделает ее самым высоким зданием в Потсдаме, высотой 90 метров.

Реконструкция вызвала дебаты

21 марта 1933 года, после захвата власти нацистами, в этой церкви в Потсдаме состоялась первая Рейхстаг. В этот "День Потсдама" бывший рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург и новый рейхсканцлер Адольф Гитлер обменялись рукопожатиями перед церковью-казармой. Проект восстановления башни вызвал значительную полемику, в том числе из-за его исторического значения.

Изначально построенная в 1735 году военная церковь была стерта с лица земли во время Второй мировой войны. В 1968 году по приказу руководства ГДР она была снесена. Строительство новой башни началось в 2017 году, стремясь повторить внешний вид исторического предшественника. Строительство башни стоило около 42 миллионов евро, в основном оплаченных федеральным правительством без намерения восстановить неф.

Попытки восстановления вызвали интенсивные дискуссии среди местных жителей и любителей истории. Несмотря на инцидент с вандализмом, процесс восстановления, как ожидается, будет продолжен, чтобы восстановить первоначальную величественность башни.

В то время как дело о вандализме находится в процессе, власти надеются, что виновные будут пойманы и башня сможет вернуться к своей первоначальной славе в процессе реконструкции.

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