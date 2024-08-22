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Церковь гарнизона служит сторожей от забвения времени.

Из-за своей роли в прошлом как военная церковь, реставрация исторической Гарнизонкирхе в Потсдаме сталкивается с критикой. Епископ Штаблейн интерпретирует сигнал от перестроенной башни церкви.

 and  John Stellmacher
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В инаугурационной церемонии восстановленной Garnisonkirche в Потсдаме принял участие евангелический...
В инаугурационной церемонии восстановленной Garnisonkirche в Потсдаме принял участие евангелический епископ Бранденбургской церкви, Кристиан Штаблеин.

- Церковь гарнизона служит сторожей от забвения времени.

Протестантский священник, епископChristian Stäblein, видит в восстановленном башенном комплексе Garnisonkirche в Потсдаме мощное напоминание не забывать. "Оно должно стоять как сторожевая башня, чтобы мы никогда не оставались без истории, чтобы мы никогда не забывали боль, хаос и зверства, совершенные во имя и на территории этого института. Даже произносить это страшно - эти акты, оскверненные и беспокойные, были благословлены", - сказал епископ Stäblein протестантской церкви Берлина-Бранденбурга-Силезской Верхней Лужицы перед открытием. Епископ упомянул выставку церкви, которая, по его словам, "не оставляет никаких деталей и бросает беспощадный взгляд на все".

Сегодня башенный комплекс Garnisonkirche будет переосвящен на церемонии с речью президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Реконструкция была спорной: критики указывают на "День Потсдама", когда рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург пожал руку Адольфу Гитлеру, новому рейхсканцлеру, перед церковью в марте 1933 года. Военная церковь, построенная в 1735 году, была разрушена во время Второй мировой войны, и руины были срыты в 1968 году. По словам епископа Stäblein, башня в свете этого сноса служит ориентиром против забвения в ландшафте и указательным пальцем, указывающим на Бога на небесах.

Гражданская группа "Потсдам без Garnisonkirche" объявила о протестах. Они воспринимают церковь как "символ террора". Протестантская церковь стремится превратить новое здание в центр мирной работы и демократического образования.

Башенный комплекс Garnisonkirche, ранее ставший символом спора из-за своей связи с историческими событиями, такими как "День Потсдама", теперь переосвящается как центр мирной работы и демократического образования протестантской церковью. Тем не менее, гражданская группа "Потсдам без Garnisonkirche" по-прежнему воспринимает восстановленную церковь как символ террора, выступая против ее повторного открытия.

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