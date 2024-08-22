- Церковь Гарнизона официально открыта, и Штайнмайер признает свою ответственность

Новый построенный башенный комплекс Церкви гарнизона в Потсдаме был официально открыт с серьезными заявлениями от немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, встреченного протестами противников. Штайнмайер видит башню Церкви гарнизона как стимул для демократии. "Давайте объединимся, чтобы предотвратить превращение этой территории в то, чем она не была уже давно: демократическое пространство", - заявил Штайнмайер во время церемонии открытия. "Это наша историческая обязанность. И это наша общая ответственность как общества".

21 марта 1933 года, после захвата власти нацистами, новое рейхстагское собрание было инаугурировано в Церкви гарнизона в Потсдаме. Этот день стал известен как День Потсдама. Лидер нацистов Адольф Гитлер пожал руку рейхспрезиденту Паулю фон Гинденбургу перед Церковью гарнизона в тот роковой день. "Мы решительно отвергаем любые попытки отрицать немецкую ответственность или очернить нашу культуру памяти как культ стыда", - заявил немецкий президент. "Я специально использую слово 'мы'", - подчеркнул Штайнмайер, патрон проекта.

Протестующие кричали "Лицемеры!"

Против башни церкви выступает инициатива "Потсдам без Церкви гарнизона", считающая ее "символом террора". Крики "лицемеры" эхом разносились внутри церкви, отражая сложную динамику.

"Мы просто хотим выразить свое несогласие", - сказала представительница инициативы Сара Крёг. Плакат гласил: "Церковь нацистов против воли граждан". Фонд Кристиана Мартина Ниемöllера "Учебный центр Церкви гарнизона" также против проекта.

Протестантский епископ Кристиан Штёблин видит башню как предупреждение против забвения. "Те, кто осознает, могут извлечь уроки из истории, и это должно быть так здесь - место, которое служит бдительным маяком мира и демократии", - заявил Штёблин, епископ протестантской церкви Берлин-Бранденбург-Силезская Верхняя Лужица. Те, кто против демократии и мира, не должны найти здесь пристанища.

Мэр Потсдама Майк Шуберт (СДПГ) видит церковь как символ исторической ответственности. "Есть ли другое место в Германии, которое так идеально подходит для отражения немецкой истории и ее влияния на европейскую историю, украшенное множеством граней, но особенно омраченное многочисленными неудачами?"

Планируется ли реконструкция главного нефа церкви?

Военная церковь 1735 года была разрушена во время Второй мировой войны. Ее руины были снесены по приказу руководства ГДР в 1968 году. Работа над новой башней, повторяющей исторический дизайн, началась в 2017 году. Реконструкция главного нефа не планируется.

Башня церкви расположена рядом с дата-центром, построенным в эпоху ГДР, который ныне занимают художники. Исследование изучит потенциальные концепции использования бывшего церковного сайта. К удивлению, немецкий президент выступает за сохранение дата-центра. "Оба здания должны научиться сосуществовать", - заявил Штайнмайер.

Платцек: Не опасается праворадикального сборища

Бывший министр-президент Бранденбурга Маттиас Платцек (СДПГ) не разделяет опасений критиков, что церковь станет местом сбора праворадикалов. "Те, кого мы боимся, не появятся, чтобы свидетельствовать о работе за мир", - сообщил Платцек немецкому пресс-агентству. И Потсдам обретет свое сердце с ландтагом, синагогой и башней Церкви гарнизона.

Георг Фридрих фон Гогенцоллерн, глава дома Гогенцоллернов, выразил радость по поводу реконструкции. "Активные диалоги о значении церкви должны продолжаться, особенно о кошмаре 20-го века и предшествующей прусской истории", - сказал Гогенцоллерн дпа.

Трудная церковь

Протестантская церковь хочет превратить новое сооружение в место для мирных Activities и образования в области демократии. Выставка "Вера, власть и военная сила" критически исследует историю. Она углубляется в "День Потсдама", показывая изображение рукопожатия Гинденбурга и Гитлера, и исследует тесную связь между военными и церковью. Также подчеркивается несогласие.

Ожидаемые затраты на строительство, около 42 миллионов евро, в основном финансируются федеральным правительством, которое вносит около 25 миллионов евро. В 2022 году Федеральное ведомство по аудиту раскритиковало то, что предыдущее финансирование было предоставлено без достаточных доказательств общего финансирования проекта.

С пятницы башня будет открыта для туристов. Платформа для обозрения на высоте 57 метров обещает привлечь многих посетителей. Башня еще не завершена: 30-метровый купол должен быть добавлен к структуре в 2026 году, подняв ее до самой высокой точки в Потсдаме - 90 метров.

Архитектура нового построенного башенного комплекса Церкви гарнизона вдохновлена историческим дизайном, как видно из текущих работ по реконструкции. Критики проекта, в том числе инициатива "Потсдам без Церкви гарнизона" и фонд Кристиана Мартина Ниемöllера, видят башню как символ, противоречащий желаниям жителей города.

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