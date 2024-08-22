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Бремен готовится к эмоциональному уик-энду. В пятницу в Бремене состоится торжественныйribute в честь легендарной фигуры Вилли Лемке, который скончался 12 августа. Многие старые друзья скажут свои прощальные слова Лемке, ласково называемому "Вердер-Вилли", в последний раз.

Текущая команда не будет присутствовать на трибуте, решение, которое вызвало споры в городе Ганзейского союза. Однако босс Вердера Оле Вернер обосновал действие клуба: организационные и логистические факторы привели к тому, что команда тренировалась одновременно с трибутом и затем отправилась в Аугсбург на первый матч Бундеслиги нового сезона.

"Я думаю, это было бы в духе Вилли Лемке", - сказал Вернер. В начале недели тренер Бремена и игроки подписали книгу соболезнований, и команда играла с черной повязкой на рукаве в победе со счетом 3:1 в матче Кубка Германии в Котбусе. Домашняя игра против "Боруссии Дортмунд" на следующей неделе также будет посвящена Вилли Лемке.

Несмотря на эмоциональное прощание с человеком, которого они считают автором своих величайших достижений на Весере, Вернер и его команда настроены на хороший старт в новом сезоне Бундеслиги против ФК Аугсбург в субботу (15:30 по центральноевропейскому времени, транслируется на Sky).

Зелено-белые возлагают надежды на неизвестного 20-летнего форварда, который оставался в тени перед началом сезона. Но с тремя голами в матче Кубка Германии против Энергии Котбус Кеке Топп, перешедший из ФК Шальке, быстро завоевал сердца фанатов Вердера.

"Когда игрок забивает три гола, ясно, что он заявил о себе", - сказал Вернер о Топпе, который снова сыграет с Марвином Дюкшем в Аугсбурге.

Однако Вернер предостерег от ожидания слишком многого от молодого форварда сразу. "Кеке теперь будет регулярно играть в Бундеслиге. Нам нужно дать ему необходимое время", - сказал Вернер перед первым матчем сезона. На данный момент Топп сыграл ограниченное количество матчей в Бундеслиге за ФК Шальке 04 в этом сезоне.

Впечатляющие выступления Топпа на тренировках и в Котбусе временно вытеснили Джustin Njinmah из списка нападающих, который имел прорывной сезон на Весере в прошлом году. В целом Вернер видит свою команду хорошо подготовленной в атаке, несмотря на перевод Давида Ковнацки в Фортуну Дюссельдорф.

Тем не менее, Вернер ожидает дополнительной активности в составе перед закрытием трансферного окна в конце месяца. "Я ожидаю, что что-то произойдет. Это было бы также выгодно для нас", - сказал тренер Бремена.

В течение эмоционального уик-энда в Бремене, даже когда текущая команда тренировалась и готовилась к матчу Бундеслиги, они убедились, что почтили Вилли Лемке, подписав книгу соболезнований и играя с черной повязкой на рукаве. В то же время Кеке Топп, новый неизвестный форвард, который перешел из ФК Шальке, завоевал сердца фанатов Вердера своими тремя голами в матче Кубка Германии против Энергии Котбус, пою

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