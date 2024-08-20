Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.

Цена золота продолжает расти. Сегодня она достигла рекордного уровня в $2523.80 за унцию. Фактически, за этот год она выросла более чем на 20%. Существует несколько причин этого всплеска: ожидаемое снижение процентных ставок, высокий спрос из Китая и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Федеральная резервная система США, как ожидается, изменит свою денежно-кредитную политику в сентябре, снизив процентные ставки. Ранее центральный банк повысил свой ключевой процентный ставки до диапазона 5,25-5,50% из-за высокой инфляции.

По мере снижения процентных ставок возрастает привлекательность безпроцентных активов, таких как золото. Кроме того, снижение процентных ставок в США, как правило, ослабляет доллар, делая золото, которое ценится в долларах США, более привлекательным для международных инвесторов.

Кроме того, золото часто рассматривается как безопасное убежище в периоды кризиса. Таким образом, продолжающийся беспорядок на Ближнем Востоке также является фактором. Кажется, нет конца конфликту в секторе Газа. Кроме того, Иран угрожает ответными действиями после целенаправленного убийства радикальных лидеров Исламского джихада ХАМАС и ливанской "Хезболла", в то время как Израиль объявил о жестком контрнаступлении, если это будет необходимо.

Китай, крупнейший в мире потребитель золота, уже почти два года является драйвером роста рынка. С конца ноября 2022 года Народный банк Китая последовательно наращивает свои золотые резервы и приобрел больше золота, чем любой другой центральный банк в мире. Это делается для снижения зависимости от доллара США, глобальной резервной валюты, в качестве средства управления своими валютными резервами.

Частные инвесторы в Китае также накапливают золото, поскольку альтернативные инвестиции потеряли свою привлекательность. Китайский рынок недвижимости переживает кризис, в то время как внутренний фондовый рынок плохо себя чувствовал в течение длительного времени. Кроме того, из-за капитальных ограничений в Китае частные инвесторы не могут легко диверсифицировать свои инвестиции в зарубежные рынки.

Как выразилась Анита Райт, финансовый консультант из британской фирмы Bolton James, "Сочетание низких процентных ставок, слабого доллара и высокого спроса со стороны центральных банков создает крайне благоприятную среду для золота, и вполне вероятно, что золото продолжит расти, возможно, даже достигнув отметки в $2665". По словам Йеап Чун Ронга, стратега рынка в брокерской компании IG, ралли имеет все шансы продолжиться.

В такой благоприятной среде для золота другие активные классы могут испытывать трудности в поддержании темпа. Увеличение привлекательности золота может привести к снижению интереса к традиционным методам сбережений.

Кроме того, рост цены на золото и его потенциал достичь еще более высоких уровней могут побудить другие страны увеличить свои золотые резервы в качестве формы финансовой защиты.

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