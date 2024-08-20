Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПрочие

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.

Цена золота продолжает расти. Сегодня она достигла рекордного уровня в $2523.80 за унцию. Фактически, за этот год она выросла более чем на 20%. Существует несколько причин этого всплеска: ожидаемое снижение процентных ставок, высокий спрос из Китая и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Федеральная резервная система США, как ожидается, изменит свою денежно-кредитную политику в сентябре, снизив процентные ставки. Ранее центральный банк повысил свой ключевой процентный ставки до диапазона 5,25-5,50% из-за высокой инфляции.

По мере снижения процентных ставок возрастает привлекательность безпроцентных активов, таких как золото. Кроме того, снижение процентных ставок в США, как правило, ослабляет доллар, делая золото, которое ценится в долларах США, более привлекательным для международных инвесторов.

Кроме того, золото часто рассматривается как безопасное убежище в периоды кризиса. Таким образом, продолжающийся беспорядок на Ближнем Востоке также является фактором. Кажется, нет конца конфликту в секторе Газа. Кроме того, Иран угрожает ответными действиями после целенаправленного убийства радикальных лидеров Исламского джихада ХАМАС и ливанской "Хезболла", в то время как Израиль объявил о жестком контрнаступлении, если это будет необходимо.

Китай, крупнейший в мире потребитель золота, уже почти два года является драйвером роста рынка. С конца ноября 2022 года Народный банк Китая последовательно наращивает свои золотые резервы и приобрел больше золота, чем любой другой центральный банк в мире. Это делается для снижения зависимости от доллара США, глобальной резервной валюты, в качестве средства управления своими валютными резервами.

Частные инвесторы в Китае также накапливают золото, поскольку альтернативные инвестиции потеряли свою привлекательность. Китайский рынок недвижимости переживает кризис, в то время как внутренний фондовый рынок плохо себя чувствовал в течение длительного времени. Кроме того, из-за капитальных ограничений в Китае частные инвесторы не могут легко диверсифицировать свои инвестиции в зарубежные рынки.

Как выразилась Анита Райт, финансовый консультант из британской фирмы Bolton James, "Сочетание низких процентных ставок, слабого доллара и высокого спроса со стороны центральных банков создает крайне благоприятную среду для золота, и вполне вероятно, что золото продолжит расти, возможно, даже достигнув отметки в $2665". По словам Йеап Чун Ронга, стратега рынка в брокерской компании IG, ралли имеет все шансы продолжиться.

В такой благоприятной среде для золота другие активные классы могут испытывать трудности в поддержании темпа. Увеличение привлекательности золота может привести к снижению интереса к традиционным методам сбережений.

Кроме того, рост цены на золото и его потенциал достичь еще более высоких уровней могут побудить другие страны увеличить свои золотые резервы в качестве формы финансовой защиты.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп в качестве бывшего главнокомандующего обращается к политическому митингу
Экономика

Трамп отзывает свои предыдущие заявления о том, что он имеет прямую власть над установлением процентных ставок.

Ранее экс-президент Дональд Трамп пытался смягчить свои заявления о прямом влиянии на Федеральную резервную систему, в том числе на установление процентных ставок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Финансовые якоря превзошли отметку в 2500 долларов США впервые.
Экономика

Биткоин поддерживает стабильность выше отметки в $2,500 за первоначальное явление

Биткоин поддерживает стабильность выше отметки в $2,500 за первоначальное явление На еженедельном подкасте HSBC Daily Trading, руководитель технического анализа в HSBC Йёрг Шерер углубляется в актуальные темы финансового рынка: последняя серия посвящена драгоценному металлу - золоту. В подкасте Йёрг рассматривает различные факторы, влияющие на цены на золото, часто сравнивая

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Шолц считает, что добыча газа до Боркума была вероятной.
Экономика

Шолц считает, что добыча газа до Боркума была вероятной.

- Шолц считает, что добыча газа до Боркума была вероятной. Kанцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ, ожидает, что бурение газа скоро начнется вокруг острова Блокхем в Северном море. "Разрешения выданы на голландской стороне, и разрешения выданы на немецкой стороне", - сказал Шольц в интервью радиостанции ffn. "Очень маловероятно,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп в качестве бывшего главнокомандующего обращается к политическому митингу
Экономика

Трамп отзывает свои предыдущие заявления о том, что он имеет прямую власть над установлением процентных ставок.

Ранее экс-президент Дональд Трамп пытался смягчить свои заявления о прямом влиянии на Федеральную резервную систему, в том числе на установление процентных ставок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В Дрездене партия « Expect» и Левый союз ведут предвыборную кампанию в качестве оппозиции на...
Федеральные земли Германии

Противники во время избирательной кампании ведут ожесточенные споры.

Ранее единые, теперь в противоречии: Левая и Альянс прогресса, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, испытывают разлад и следуют курсом конфликта даже в ходе кампании выборов в землю. Председатель БСВ призывает к осторожности.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС
Федеральные земли Германии

Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС

- Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС Региональный трудовой суд в Ганновере запретил еще одну протестную забастовку медицинских сотрудников в споре о коллективном договоре по вопросам облегчения условий труда. Председатель суда отметил, что забастовка нарушает обязанность поддерживать мир, как отметил представитель трудового суда. Кроме того, "цели, которые не

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно