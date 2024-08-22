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Цены на рождественские елки на юго-западе продолжают сохранять равновесие.

Через примерно четыре месяца наступит Рождество. В отличие от других регионов, потребители из юго-запада могут наслаждаться стабильными ценами на ели Нордманна и сопутствующие товары.

 and  Melissa Williams
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Жителям юго-запада придется заплатить от 21 до 29 евро за каждый метр елей Нордманна в этом сезоне.
Жителям юго-запада придется заплатить от 21 до 29 евро за каждый метр елей Нордманна в этом сезоне.

- Цены на рождественские елки на юго-западе продолжают сохранять равновесие.

Ожидаемая Стабильность Цен на Рождественские Ели

Цены на популярные ели Нордманна останутся на прежнем уровне. Покупателям придется потратить от 21 до 29 евро за погонный метр, что сопоставимо с прошлым годом. Об этом сообщил глава Ассоциации Рождественских Елей в Баден-Вюртемберге, Себастьян Фертиг. Таким образом, двухметровая ель в юго-западе обойдется в диапазоне от 42 до 58 евро.

Однако этот диапазон цен является лишь рекомендацией ассоциации. Каждое предприятие вправе устанавливать свою цену за погонный метр. По словам Фертига, предприятия, которые выращивают свои деревья исключительно, склонны предлагать их по более низкой цене. С другой стороны, те, кто покупает свои деревья, как правило, дороже. До пандемии COVID-19 рекомендованный диапазон цен составлял 18-23 евро.

Качество Улучшилось Благодаря Дождливой Погоде

Ель Нордманна является самой популярной благодаря своим мягким и прочно прикрепленным иголкам. Фертиг отмечает, что качество деревьев в этом году исключительное: "Ель Нордманн процветает в влажных условиях. Погодные условия были идеальными для роста." Даже мороз не повлиял на деревья, что позволило сохранить стабильные цены несмотря на увеличение затрат. "В сухие годы нам приходится поливать деревья, что добавляет дополнительные затраты."

Однако Фертиг прогнозирует рост цен в долгосрочной перспективе: "Рождественские деревья станут дефицитом." Кроме того, растут затраты на рабочую силу, материалы и удобрения, что делает Рождественские деревья более дорогими. "Многие предприятия были вынуждены повышать цены в последние годы. Но в нашей отрасли также есть множество лояльных клиентов, которых мы хотим сохранить. Поэтому мы можем воздержаться от последнего повышения цены на евро."

Местное Поставки Составляют Половину Продаж на Юге

Каждый год в Баден-Вюртемберге продается около 2,5 миллионов Рождественских деревьев, согласно Министерству Сельского Хозяйства. Примерно половина из них поставляется из местных источников с площади около 2500 гектаров. Остальные деревья в основном импортируются из других регионов Германии.

Покупатели могут ожидать заплатить от 21 до 29 евро за погонный метр ели Нордманна, так как цены останутся на прежнем уровне в этом году. Предприятия, которые выращивают свои деревья исключительно, как правило, предлагают их по более низкой цене, в то время как те, кто покупает свои деревья, обычно дороже.

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