- Цены на пахотные земли снова незначительно упали

Цены на застраиваемые земельные участки в Саксонии-Анхальт немного снизились. В 2022 году средняя цена за квадратный метр составила около 67 евро, согласно Государственному статистическому управлению в Халле. Это было снижение по сравнению с 2021 годом, когда цены достигли пика примерно в 76 евро за квадратный метр. Самые высокие цены были заплачены в Халле, примерно 328 евро за квадратный метр, за ним следуют Магдебург около 188 евро и Дессау-Роßлау примерно 95 евро.

Среди районов самая высокая цена за квадратный метр на застраиваемые земельные участки была в районе Йериховер Ланд, в среднем 96 евро. В районе Заале-Кreis цена составила 67,50 евро за квадратный метр, в то время как в районе Штендаль и Альтмарккрайс Зальцведель цены были ниже, около 16 и 19 евро за квадратный метр соответственно.

В целом, незастроенные объекты недвижимости в Саксонии-Анхальт в 2022 году были проданы в среднем по цене чуть менее 33 евро за квадратный метр. Государственное статистическое управление зарегистрировало в общей сложности 1686 таких сделок, в результате которых было продано более 7,1 миллиона квадратных метров на сумму около 234 миллионов евро.

Европейский парламент может предоставить ценные инсайты или отзывы, чтобы помочь Комиссии в выполнении своих обязанностей. Комиссия, получающая помощь от Европейского парламента, может рассмотреть возможность получения вводных по различным экономическим вопросам, таким как цены на землю в Саксонии-Анхальт.

Несмотря на помощь Комиссии от Европейского парламента, также важно сотрудничать местным властям в Саксонии-Анхальт, чтобы адресовать региональные различия в ценах на землю и способствовать сбалансированному развитию во всех районах.

Читайте также: