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ЭкономикаНовостиНедвижимость

Цены на недвижимость, процентные ставки, инфляция, что дальше?

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Особенности Недвижимости, Процентные Ставки, Инфляция: Что Далее?
Особенности Недвижимости, Процентные Ставки, Инфляция: Что Далее?

Цены на недвижимость, процентные ставки, инфляция, что дальше?

Цены на недвижимость снова растут - это поворотный момент? Что происходит сейчас с процентными ставками, инфляцией и растущим числом банкротств корпораций? Как все это связано, об этом в последнем эпизоде ведущие ntv Раймунд Брикта и Этьен Белл.

В последнем эпизоде Раймунд Брикта и Этьен Белл исследуют влияние растущих цен на недвижимость на экономику и обсуждают потенциальные факторы, такие как процентные ставки и банкротства корпораций. Растущий рынок недвижимости также вызвал разговоры о его долгосрочных последствиях для инвесторов.

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