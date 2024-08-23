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ЭкономикаНовостиЕЦБ

Центральные денежные органы собираются на открытых лугах

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Как рассчитывается процент?
Как рассчитывается процент?

Центральные денежные органы собираются на открытых лугах

В тихой широте Джексон-Хоул, уютно расположившейся между грозными Тетонскими горами и равниной, испещренной рекой Снейк, можно заняться неспешными занятиями, такими как верховая езда и рыбная ловля нахлыстом. Или же стать центральным банкиром, оказывающим влияние на глобальные финансовые рынки из этого отдаленного места.

В анналах финансовой истории Джексон-Хоул прославился как пристанище преступников, особенно когда происходили крупные финансовые махинации между Восточным и Западным побережьями. В наше время вместо злодеев в этот уединенный долину стекаются мужчины и женщины, формирующие экономическую судьбу мира.

В ожидании долгожданного "Джексон-Хоул" на биржах Нью-Йорка, Лондона и Франкфурта царит напряжение. Это сокращение для трехдневной конференции и выступления Джерома Пауэлла, президента американского центрального банка, который поделится своими взглядами на потенциальные снижения процентных ставок, их график и приоритеты американской денежно-кредитной политики - снижение безработицы или сдерживание инфляции.

Хотя конкретные колебания процентных ставок могут казаться не связанными с повседневной жизнью, их эффект распространяется далеко и широко, влияя на цены акций, стоимость ипотечных кредитов, выплаты по страхованию жизни и мудрые инвестиционные решения, связанные с производством и созданием рабочих мест. На телеканале Bloomberg TV занятые финансовые профессионалы собираются посмотреть на это зрелище, где мужчина в клетчатой рубашке улыбается на фоне захватывающего пейзажа Скалистых гор.

Элитное собрание

Конференция проходит в отеле Jackson Lake Lodge, расположенном в короткой поездке от города Джексон. Посетители могут насладиться Outdoor-активностями, такими как рыбная ловля нахлыстом и верховая езда, в то время как центральные банкиры обмениваются критическими экономическими теориями и делятся осмысленными мнениями о влиянии мер денежно-кредитной политики, таких как изменения процентных ставок и покупка или продажа ценных бумаг - все они важные инструменты для управления реальной экономикой.

Приглашение на Джексон-Хоул ценится среди инвестиционных банкиров и фондовых менеджеров так же, как билет на концерт Тейлор Свифт для их обожаемых детей. Но только 120 гостей, состоящих из видных центральных банкиров и избранных правительственных чиновников, получают это приглашение каждый год. Их молчание создает ощутимую атмосферу ожидания, когда они размышляют о значении завуалированных заявлений, которые они впоследствии выпускают, возможно, влияя на триллионы долларов этими заявлениями.

Приглашение на Джексон-Хоул имеет вес золота; редкие участники редко раскрывают свои мысли или намерения, часто оставляя в неведении своих коллег и клиентов. Однако были и исключения из этого правила. В 2016 году кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис четко обозначила свою позицию по денежно-кредитной политике. Она придерживалась мнения, что решения о денежно-кредитной политике не должны приниматься правительством, а должны доверяться центральным банкам, подчеркивая их независимость для обеспечения ответственности и справедливости.

Однако президент Трамп имеет другое мнение, утверждая, что его гений для успеха и создания богатства, дарованный ему при восхождении на президентский пост, дает ему право влиять на решения по процентным ставкам. Его риторика во время переизбрания намекала на потенциальное противостояние с горными хребтами Вайоминга, если его видения по Alignment и исполнению денежно-кредитной политики не будут встречены.

Эта статья впервые была опубликована на stern.de

ЕЦБ, будучи частью элитного собрания, отправляется в Джексон-Хоул на ежегодную конференцию, внося вклад в обсуждение глобальных экономических политик и потенциальные изменения процентных ставок. Во время конференции заявления Джерома Пауэлла, президента Федеральной резервной системы, могут существенно повлиять на курсы валют и финансовые рынки по всему миру.

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