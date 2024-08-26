- Центральный совет мусульман: действие рассматривается как оскорбление открытых общественных ценностей

Центральный совет мусульман Германии (ZMD) резко осудил инцидент с ножевым нападением в Солingenе, в результате которого погибли трое и пострадали восемь человек, назвав его "отвратительным актом". "Мы шокированы и возмущены смертельным ножевым нападением на безвинных граждан в Солingenе", - говорится в заявлении.

Этот основной орган описал инцидент как "враждебное и бесчеловечное нападение на наше демократическое общество". Должны быть приняты все меры для защиты "основных ценностей нашего либерального, открытого и многообразного общества". Любая форма ненависти, провокации, экстремизма или радикализма не имеет места в Германии, подчеркнул ZMD.

В прошлую пятницу вечером в результате городского праздника в Северном Рейне-Вестфалии в Солingenе погибли трое и пострадали восемь человек, четверо из них schwer. Основным подозреваемым является 26-летний сирийский мужчина, который находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемой причастности к террористической организации ИГИЛ (Исламское государство), взявшей на себя ответственность за нападение.

Центральный совет мусульман Германии (ZMD) подчеркнул, что любая форма ненависти или радикализма не имеет места в Германии, подчеркивая свою твердую позицию против подобных действий. Инцидент в Солингене, где погибли трое и пострадали восемь человек, подчеркивает необходимость защиты основных ценностей либерального, открытого и многообразного общества Германии.

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