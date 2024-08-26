Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Центральный совет мусульман: действие рассматривается как оскорбление открытых общественных ценностей

Инцидент в Солingen, возможно, был спровоцирован исламистской экстремизмом. Исполком мусульман выражает своё осуждение по отношению к нападению.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Центральный Совет мусульман рассматривает насилие в Солингене как враждебный акт против нашего...
Центральный Совет мусульман рассматривает насилие в Солингене как враждебный акт против нашего свободного общества.

- Центральный совет мусульман: действие рассматривается как оскорбление открытых общественных ценностей

Центральный совет мусульман Германии (ZMD) резко осудил инцидент с ножевым нападением в Солingenе, в результате которого погибли трое и пострадали восемь человек, назвав его "отвратительным актом". "Мы шокированы и возмущены смертельным ножевым нападением на безвинных граждан в Солingenе", - говорится в заявлении.

Этот основной орган описал инцидент как "враждебное и бесчеловечное нападение на наше демократическое общество". Должны быть приняты все меры для защиты "основных ценностей нашего либерального, открытого и многообразного общества". Любая форма ненависти, провокации, экстремизма или радикализма не имеет места в Германии, подчеркнул ZMD.

В прошлую пятницу вечером в результате городского праздника в Северном Рейне-Вестфалии в Солingenе погибли трое и пострадали восемь человек, четверо из них schwer. Основным подозреваемым является 26-летний сирийский мужчина, который находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемой причастности к террористической организации ИГИЛ (Исламское государство), взявшей на себя ответственность за нападение.

Центральный совет мусульман Германии (ZMD) подчеркнул, что любая форма ненависти или радикализма не имеет места в Германии, подчеркивая свою твердую позицию против подобных действий. Инцидент в Солингене, где погибли трое и пострадали восемь человек, подчеркивает необходимость защиты основных ценностей либерального, открытого и многообразного общества Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно